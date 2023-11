NTR | Verkiezingen: D66 grootste, PVV vierde op Bonaire

Belangenorganisaties wijzen op dreiging ‘grijze lijst’ FATF

Willemstad – Zes toonaangevende belangenorganisaties uit de private sector dringen er nu ook bij de Statenvoorzitter, Charetti America-Francisca (MFK), op aan om snel het nieuwe Wetboek van Strafvordering (WvSv) te behandelen en liefst ook aan te nemen in de Staten.

Eerder al drong de minister van Justitie, Shalten Hato (MFK), hierop aan, nadat een technische briefing was gehouden in februari van dit jaar en het nieuwe wetboek al sinds 2019 bij de Staten ligt.

Nu zijn het de Curaçao International Financial Association (Cifa), de Curaçao Banking Association (CBA), de International Banking Association (IBA), de International Financial Group (IFG), de Kamer van Koophandel (KvK) en de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) die aan de bel trekken. En niet voor niets. Want Curaçao wordt eerdaags geëvalueerd door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) en als de wet niet aangenomen is, dan is dat een verhoogd risico om op de beduchte ‘grijze lijst’ te komen.

De organisaties geven met een voorbeeld aan dat dit niet alleen een probleem is voor de financiële dienstverleningssector op Curaçao, wat voor menigeen misschien ver van hun bed staat, maar dat de grijze lijst door iedereen gevoeld zal worden.

,,De plaatsing van Curaçao op een ‘grijze lijst’ zal een grote (negatieve) impact hebben. Niet alleen voor de financiële sector, maar voor iedereen op het eiland: van zakenmensen, de toeristische sector tot iedereen met een creditcard. De vermelding van Curaçao op de ‘grijze lijst’ zal namelijk invloed hebben op de mogelijkheid om financiële transacties uit te voeren en waarschijnlijk zullen tegenpartijen terughoudend zijn om een relatie met een bank, bedrijf of persoon in een land op de grijze lijst aan te gaan of te behouden. Denk bijvoorbeeld aan de toeristen die het eiland bezoeken en mogelijk problemen kunnen krijgen met het gebruik van hun credit/ATM card omdat hun bank of ‘card company’ extra maatregelen neemt voor transacties die een relatie hebben met een land op de ‘grijze lijst’, hetgeen wordt gelijkgesteld met een hoog-risico-land.”

Bron: Antilliaans Dagblad