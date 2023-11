NTR | Verkiezingen: D66 grootste, PVV vierde op Bonaire

Kevin Eustatia-Palm reageert op pleidooi Curaçao



Amsterdam – Zijn mening over het pleidooi dat advocaat Chester Peterson namens het Land Curaçao uitsprak, tijdens de hoorzitting van het cassatieberoep in de zaak rondom de mogelijke openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht, is niet mals.

,,Het was echt slecht onderbouwd, een eerstejaars rechtenstudent had dit beter gekund”, aldus de 22-jarige in Nederland wonende Yu di Kòrsou Kevin Eustatia-Palm.

F02Referendum homohuwelijk belachelijkEustatia werd vorige maand in Nederland verkozen tot jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Vanuit deze rol vertegenwoordigt hij de stem van jongeren uit het hele Koninkrijk, op de gebieden mensenrechten en veiligheid.

Hoe stil 20 van de 21 Statenleden na de hoorzitting op 10 november ook bleven – alleen Gwendell Mercelina (PNP) stond deze krant te woord – zo graag wil Eustatia zijn mening geven over wat er in de rechtszaal van de Hoge Raad is gezegd.

Wat hem betreft is de zaak zo klaar als een klontje en zorgt het cassatieberoep van de Landen Aruba en Curaçao slechts voor uitstel van de mogelijkheid voor stellen van gelijk geslacht om met elkaar te kunnen trouwen. ,,Artikel 3 van de Staatsregeling (de Curaçaose grondwet) is er duidelijk over”, zegt Eustatia. Hij citeert: ,,Allen die zich in Curaçao bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Het voorstel namens het Land Curaçao om niet de rechter te laten beslissen, maar om een volksraadpleging te houden, heeft Eustatia dan ook vol verbazing aangehoord. ,,Dit is echt een belachelijk plan. Fundamentele mensenrechten hebben niets met meningen te maken”, zo zegt hij. Eustatia vervolgt: ,,En hoe kun je een referendum organiseren over de vraag of je als Land wel of niet je eigen Staatsregeling gaat volgen?” Het zou hem dan ook niet verbazen dat het Land dit referendum voorstelt, omdat men toch al vermoedt wat de uitslag gaat zijn.

Eerder al lieten de stichtingen Fundacion Orguyo Aruba en Human Rights Caribbean Foundation op Curaçao in hun pleidooi weten dat er geen sprake is van adequate rechtsbescherming tegen discriminatie, als de rechten van minderheden afhankelijk worden gemaakt van de opvatting van de meerderheid.

Het is niet alleen het standpunt dat het Land Curaçao in de rechtszaal verkondigde, dat de jongerenvertegenwoordiger stoort. Ook het feit dat Statenleden hier niet op reageren, en dat de LHBTI+-gemeenschap zich door deze volksvertegenwoordigers niet vertegenwoordigt voelt, kan op weinig enthousiasme van Eustatia rekenen.

Om nog maar te zwijgen over het feit dat een Statenlid dat zich wél uitspreekt voor gelijke rechten – Gwendell Mercelina – vanwege zijn standpunten bedreigingen ontvangt. ,,In een gezonde democratie moeten Statenleden het hardgrondig oneens met elkaar kunnen zijn. Maar zodra een collega bedreigd wordt, is dat een grens en zeg je daar iets van. Ook de minister van Justitie zou op zo’n moment van zich moeten laten horen”, vindt Eustatia.

‘Een van de lucky ones’

Kevin Eustatia weet waarover hij het heeft, als hij opkomt voor gelijke rechten voor de LHBTI+-gemeenschap, specifiek op Curaçao. Zelf woonde hij 16 jaar van zijn leven op Curaçao. Als homoseksuele jongere die opgroeide op het eiland, heeft hij veel meegemaakt, vooral op school.

,,Mijn schooltijd was de ergste periode uit mijn leven. Ik ben vaak in elkaar geslagen en vernederd vanwege mijn geaardheid”, zo vertelt hij. Maar, positief als Eustatia in ingesteld, voegt hij daaraan toe: ,,Toch was ik nog een van de ‘lucky ones’, omdat ik toen nog in de kast zat. Schoolgenoten die er wel openlijk voor uitkwamen, hadden het nog zwaarder te verduren. Zij werden continu gepest, en soms zelfs ook door hun eigen familie verstoten.”

De huidige Curaçaose politiek stemt Eustatia weinig positief, als het gaat om verbetering van de situatie van Curaçaoënaars die niet-hetero zijn. Maar uitzichtloos vindt hij het niet: ,,Onder de jongere generatie merk je wel echt een positieve verandering. Die gaan over het algemeen een stuk opener met dit thema om. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan iemand als Mercelina.”

Eustatia heeft dan ook nog altijd het voornemen om terug te keren naar zijn eiland, en zich hier politiek te gaan inzetten. In een eerder gesprek met deze krant vertelde hij over zijn droom om zelfs ooit minister-president van Curaçao te worden, en dat is bloedserieus, zo bevestigt hij ook nu weer.

Bron: Antilliaans Dagblad