AntilliaansDagblad | Vrijwilligers cleanup: Geweldig

Willemstad – Meer dan 2.000 vrijwilligers hebben deelgenomen aan de World Cleanup Day, georganiseerd door Curaçao Clean Up Foundation.

cleanup1Op wel 100 locaties verspreid over het eiland werden door bedrijven en vrijwilligers opruimacties georganiseerd. Bovendien hebben 191 duikers 1.774 kilo afval uit tien locaties in zee verzameld. Het opgehaald gewicht is vooralsnog 232.300 kilo. Later in de week komt een exacter cijfer. De organisatie van de elfde editie: ,,In de afgelopen tien jaar hebben we meer dan 3,4 miljoen kilo afval op ons eiland verzameld met in totaal 24.000 vrijwilligers.”

Een actie met als doel bewustwording te creëren voor een schoner eiland. Dat is gelukt, zo vindt de organisatie van Curaçao Clean Up Foundation. Maar, zo vervolgt de organisatie:

,,Via wetgeving moeten we de gemeenschap bewust maken om veel meer te recyclen in plaats van afval uit auto’s of in de natuur te gooien. Het moet niet alleen verboden worden, we moeten ook de waarde van afval gaan zien. De aanwezigheid van de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en tevens premier, Gilmar Pisas (MFK), geeft zeker hoop dat de overheid nu wel maatregelen zal nemen om een schoner en mooier Curaçao te realiseren.”

En, zo blikt de organisatie terug: ,,Dankzij alle vrijwilligers die zich hebben aangemeld als organisatie, bedrijf, individu en de sponsors die hebben bijgedragen, was de dag opnieuw een succes.”

Bron: Antilliaans Dagblad