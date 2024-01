PBC | Gerrit Schotte blijkt toch adviseur van woningstichting FKP

Wijziging motorrijtuigenbelasting valt in 2024

Willemstad – De controlestickers van de motorrijtuigenbelasting (MRB) zijn inmiddels binnen. Vanaf maandag int de Ontvanger dan ook deze belasting.

Voertuigeigenaren kunnen deze voldoen bij de filialen van Algemene Spaar-en Kredietcoöperatie (ACU) en Cpost International.

De MRB, die voluit ‘motorijtuigenbelasting en eindverwerking autowrakken’ heet, zal waarschijnlijk nog de komende twee jaar in de huidige vorm worden geïnd. Dat zegt minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK) desgevraagd. Het kabinet is bezig met de aanpassing van de motorrijtuigenbelasting. De werkgroep die zich hierover buigt heeft een voorlopig advies uitgebracht. De bewindsman verwacht dat dit jaar de eindbeslissing valt. De implementatie zal daarentegen pas in 2025/2026 plaatsvinden. Verschillende scenario’s hebben de revue gepasseerd. Zo is er gekeken om de MRB in de brandstofprijs te berekenen, maar ook om bij het bepalen van de hoogte van de belasting niet meer alleen naar het bouwjaar en de brandstoftype te kijken. Het gewicht en de luxe van de auto kunnen ook meewegen bij de hoogte van het bedrag. Ook minister van Financiën Javier Silvania (MFK) is onderdeel van de werkgroep.

De opbrengst van de motorrijtuigenbelasting is bedoeld voor investeringen in de infrastructuur, waaronder onderhoud van het wegendek. ,,In 2013 zijn de opeenvolgende regeringen daarmee gestopt”, zegt Cooper. ,,De middelen zijn gebruikt om de gaten in de begroting te dichten. Nog steeds gaat de MRB naar de algemene middelen van de overheid”, legt de minister uit.

De komende jaren heeft het VVRP-ministerie een speciaal potje voor infrastructuur. Het meerjarig onderhoudsprogramma (MOP) omvat zo’n 350 tot 400 miljoen voor de komende zeven jaren. ,,Op 15 januari gaan we weer van start met het asfalteren van de straten. Daarvoor is 30 miljoen begroot. Als de asfaltcentrale dit jaar zonder haperen draait, kunnen we veel wegen van een nieuwe laag voorzien.”

De eerste tranche van 50 miljoen op de kapitaaldienst gaat ook naar onderhoud van viaducten, bruggen, verlichting, riolering en bushaltes.

MRB 2024

Voor benzinewagens die negen jaar of ouder zijn, betalen burgers voor een half jaar 145 gulden of voor een heel jaar 271 gulden. Eigenaren van nieuwere benzineauto’s zijn 206,50 gulden kwijt voor een half jaar of 394 gulden voor een heel jaar. Dieselwagenbezitters leggen 585 gulden neer voor zes maanden of 1.152 gulden voor twaalf maanden, ongeacht het bouwjaar.

Bij betaling van het eerste halfjaar ontvangen voertuigeigenaren een groene controlesticker en bij betaling van het hele jaar een wijnrode controlesticker. Bij betaling moet je een geldige keuringskaart, een geldig verzekeringsbewijs en een betalingsbewijs over 2023 kunnen overleggen. Om lange rijen bij de Ontvanger te voorkomen kun je de MRB ook voldoen bij ACU Zuikertuin en Sta. Maria, Cpost Groot Kwartier, Punda en Sta. Rosa.

Bron: Antilliaans Dagblad