PBC | Gerrit Schotte blijkt toch adviseur van woningstichting FKP

Inspectie heeft de zaak in onderzoek

Willemstad – De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft een zaak in onderzoek, waarbij een persoon zou zijn overleden, omdat de dienstdoende arts van de nieuw geopende Huisartsenpost (HAP) niet adequaat zou hebben gereageerd.

Op de website van de Extra is te lezen dat de bewuste persoon op 1 januari – de eerste dag waarop de HAP operationeel was – naar de HAP belde. De patiënt zou zonder fysiek consult door de dienstdoende arts geadviseerd zijn om paracetamol te gebruiken. De dag erna zou deze persoon zijn overleden.

Sirving Keli, Inspecteur-Generaal voor de Volksgezondheid, kon in een gesprek met deze krant bevestigen dat de betreffende zaak is gemeld bij de Inspectie en dat de zaak in onderzoek is. Volgens hem is het echter nog wel te vroeg om hier inhoudelijk iets over te zeggen. Simpelweg omdat de feiten, omstandigheden en tijdslijnen nog niet bekend zijn.

Keli laat weten dat voor een gedegen onderzoek drie momenten van cruciaal belang zijn: de periode voor, tijdens en na de gemelde gebeurtenis. In kaart moet onder meer worden gebracht welke communicatie er wanneer is geweest en wat hiervan de inhoud was.

De Inspecteur-Generaal benadrukt ‘niet vaag’ te willen zijn over de bewuste melding, maar wel de nodige terughoudendheid en zorgvuldigheid te betrachten. Het onderzoek moet volgens hem uitwijzen wat er daadwerkelijk is gebeurd, en of iemand iets te verwijten valt.

Wanneer het onderzoek afgerond zal zijn, en de resultaten bekendgemaakt kunnen worden, is volgens Keli moeilijk te zeggen. Hij vertelt dat de ervaring leert dat dit soort onderzoeken drie maanden kan duren. Maar de Inspectie zou volgens hem ook stappen hebben gezet waardoor dit sneller zou moeten kunnen. Keli zegt ook te erkennen dat dat in deze situatie wenselijk zou zijn.

Gezondheidsminister Javier Silvania (MFK) gaat in een persbericht dieper in op de kwestie. ,,Op 1 januari omstreeks 21.00 uur zocht een patiënt contact met de huisartsenpost vanwege klachten als hoesten, slijmproductie en pijn op de borst, symptomen die wijzen op een mogelijke griep of luchtweginfectie. Na een beoordeling door een team van ervaren artsen en assistenten, werd een diagnose gesteld en een behandeling met Fluimucil en Paracetamol geadviseerd. De patiënt bleek al een week griepverschijnselen te hebben”, zo legt Silvania uit.

De HAP heeft het beleid om elke dag de eigen huisarts van alle patiënten die contact hebben opgenomen met de HAP, te informeren over hoe gehandeld is door medewerkers van de HAP. De huisarts van de patiënt die later is overleden heeft de overdrachtsinformatie op dinsdag 2 januari omstreeks 4.30 uur toegestuurd gekregen.

Nadat de HAP vernomen had dat de patiënt was overleden, is direct een intern onderzoek gestart conform de interne procedures. Ook is er contact opgenomen met familie van de overledene. Er is naar voren gekomen dat het in de ochtend beter ging met de patiënt. De patiënt heeft in de ochtend van 2 januari nog telefonisch contact gehad met de eigen huisarts en ook toen is aangegeven dat de patiënt zich beter voelde. ,,De beoordeling van de eigen huisarts heeft niet geleid tot een wijziging in de behandelkoers die is ingezet door de HAP. Later op de dag ging de patiënt naar een kamer en bleef wat lang weg. Nadat familie ongerust werd en ging kijken, bleek de patiënt te zijn overleden”, aldus Silvania.

De HAP concludeert uit het interne onderzoek dat de medewerkers van de huisartsenpost conform de geldende procedures hebben gehandeld.

Zoals bekend heeft het ministerie van GMN samen met vertegenwoordigers van de Curaçaose Huisartsen Vereniging, het CMC en de SVB gewerkt aan het opzetten van een huisartsenpost op Curaçao. De HAP verleent spoedzorg aan de patiënten van aangesloten huisartsen tijdens avond-, nacht- en weekenduren en op nationale feestdagen. Op 1 januari 2024 om 8.00 uur is de HAP van start gegaan.

