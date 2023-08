AntilliaansDagblad | UoC in zeer zwaar weer

Willemstad – De University of Curaçao (UoC) bevindt zich in zeer zwaar weer, of zoals de raad van toezicht (RvT) het verwoordt: de UoC staat op een point of no return.

Dat blijkt uit de ‘Nulmeting Instellingstoets Kwaliteitszorg’. De universiteit zal haar werkwijze drastisch moeten wijzigen om haar voortbestaan te garanderen. Deze urgentie wordt niet in voldoende mate gedeeld en wordt volgens de rapportopstellers ook niet bij iedereen in de organisatie in voldoende mate ervaren. ,,Doordat de sense of urgency ontbreekt en door de constatering dat een aantal fundamentele aspecten van de organisatie niet op orde is worden de noodzakelijke verbeteringen om het tij te doen keren geblokkeerd.”

Het panel stelt vast dat de UoC op dit moment niet klaar is voor een Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) en dat het ook over twee tot drie jaar niet mogelijk zal zijn om een positieve afronding van een beoordeling ITK voor de NVAO te verkrijgen. Zo is het samenspel tussen de rector magnificus en de decanen niet goed. De rol van de rector magnificus is hierbij essentieel. Ook staan de decanen onvoldoende voor de universiteit als geheel maar beperken zich in veel gevallen tot de eigen faculteit. De ITK is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Daarbij staat de vraag ‘Hoe werkt de instelling en elk niveau daarbinnen cyclisch, duurzaam en gezamenlijk aan de borging, verbetering en ontwikkeling van haar onderwijs’ centraal.

UoC: Academisch jaar positief

Groei- en ontwikkelingsplan Curaçaose universiteit ter discussie

,,Wij hebben zélf als rectoraat het initiatief genomen om een nulmeting te laten verrichten door derden, met als doel te komen tot een ‘instituut-accreditatie’. Dit rapport, dat van interne aard is, heeft recommandaties opgeleverd, die we al in uitvoering aan het brengen zijn”, verklaart rector magnificus Francis de Lanoy van de University of Curaçao (UoC), aan het Antilliaans Dagblad.

Om een gezonde sociale ontwikkeling, voorspoed en stabiliteit voor Curaçao te realiseren, is het aanbieden van degelijk, hoogwaardig hoger onderwijs van groot belang voor het land. De UoC draagt hieraan bij, zowel voor het eiland als voor de regio. Dit staat in een onderzoek (nulmeting) met als titel ‘Nulmeting instellingstoets kwaliteitszorg’, dat onlangs is gedaan in opdracht van de UoC en is uitgevoerd door experts uit Nederland en België, die hiervoor naar Curaçao kwamen.

,,Het was een onafhankelijk onderzoek dat kernvragen moest beantwoorden, zoals: waar staan wij nu, waar willen we naar toe en wat moeten we doen, om onze gestelde doelen te bereiken als universiteit”, zegt De Lanoy. Als aanbevelings- en verbeterpunten geeft het rapport aan: de sturing op instituutniveau; met name verbetering van de communicatie tussen decanen en andere gelederen binnen de UoC. Ook is het streven naar meer transparantie belangrijk. Gezien de kleinschaligheid van het eiland is prioriteitstelling bij de universiteit gewenst, stelt het onderzoekspanel in zijn aanbevelingen aan het UoC. Ook aan het imago van de universiteit moet gewerkt worden. Meer contact met de private en publieke sector wordt dan ook sterk aanbevolen. Organen binnen de universiteit zoals de studenten-, personeels- en de faculteitsraden, moeten ook beter gaan participeren binnen het instituut. Het rapport ziet een realisatie hiervan door betere communicatie tussen betrokkenen.

De Lanoy zegt verder: ,,Vanuit de verkregen informatie van de nulmeting, heeft de UoC een verbeterplan en groeidocument opgesteld, waarin we aangeven hoe ons instituut hieraan inhoud gaat geven. Dit proces hebben wij als universiteit van Curaçao al in gang gezet”, vervolgt De Lanoy. De rector magnificus sluit af met: ,,Nu aan het begin van een positief academisch jaar 2023-2024 komen alle betrokkenen bij elkaar, om de groei- en ontwikkelplannen die aangegeven staan in het rapport, te bediscussiëren en hun input hieraan te leveren.”

Bron: Antilliaans Dagblad