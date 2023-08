AntilliaansDagblad | Proteus gaat nieuwe samenwerking aan

Plannen voor onderwaterinstituut bij Fuik vorderen gestaag

Willemstad – De Proteus Habitat, ook wel bekend als het ‘Internationale Ruimtestation van de Oceaan’, is weer een stap dichterbij.

De Proteus Ocean Group, die is opgericht door Fabien Cousteau (kleinzoon van de bekende ontdekkingsreiziger en marien onderzoeker Jacques Cousteau), heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Naval Undersea Warfare Center (NUWC) van de Amerikaanse marine, zo meldt Deeperblue.com.

Het doel van deze samenwerking is het bevorderen van het ontwerp, de concepten en oplossingen voor onderwaterhabitats en -operaties. Drie maanden geleden tekende MEO-minister Ruisandro Cijntje (PNP) een Memorandum of Understanding (MoU) met Proteus Ocean Group.

De Proteus Habitat moet een geavanceerd onderzoeksinstituut onder water worden, op het gebied van oceanografie, robotica, extreme milieutests en duurzame blauwe economie. Volgens het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) moeten de plannen in 2026 van start gaan, maar wordt ernaar gestreefd om een jaar eerder te kunnen beginnen.

Anders dan bij het project van de drijvende windmolens, is van de Proteus Habitat al wel bekend waar het moet komen, namelijk voor de kust in de buurt van Fuik. MEO liet in een eerder stadium al weten dat Proteus niet voor niets voor Curaçao heeft gekozen: ,,Curaçao is de enige plek waar koralen zich nog op natuurlijke wijze ontwikkelen en groeien.”

Jason Gomez, chief technology officer bij NUWC in Newport, zegt over de samenwerking met Proteus: ,,NUWC Division Newport heeft meer dan 150 jaar ervaring met het ontwikkelen van onderzeese technologieën, waaronder ‘ocean & biological inspired sciences’. We werken actief samen met andere organisaties om deze expertise en technologie beschikbaar te maken voor gebruik in zowel de publieke als de private sector. We zijn erg enthousiast om samen te werken met Proteus en het gebruik van habitats voor onderzoeksdoeleinden te verkennen.”

Ook Proteus-oprichter Cousteau reageert verheugd: ,,We zijn blij met de ervaring en samenwerking van het NUWC en de mogelijkheid om te zien hoe technologieën, die zijn afgeleid van onderzoek van de Amerikaanse marine, kunnen worden gebruikt voor civiele toepassingen. Belangrijke partnerschappen zoals deze zijn van vitaal belang om een veilige en zekere weg voorwaarts te garanderen terwijl we samenwerken om het oceaanonderzoek vooruit te helpen, nu en in de toekomst.”

Op de website van Proteus is te zien dat het bedrijf van Cousteau al een groot aantal samenwerkingen is aangegaan met zowel private als commerciële organisaties. Onder andere met de Nederlandse duikbootbouwer U-Boat Worx. Ook zijn er partnerschappen met diverse wetenschappelijke instituten, waaronder Carmabi.

Bron: Antilliaans Dagblad