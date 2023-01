AntilliaansDagblad | Tuinbank van 22.000 doppen

‘Machines maken is de grootste uitdaging’

Willemstad – Het jonge innovatieve bedrijf Limpi Recycling heeft een nieuw product ontwikkeld: een tuinbank gemaakt van 22.000 plastic afvaldoppen.

,,Het is het eerste volledig gerecyclede tuinmeubel dat op Curaçao gemaakt is. Landhuis Bloemhof had de eer dit allereerste exemplaar in de tuin te plaatsen”, zo maakt het museum en de gallery bekend.

Uitgelegd wordt dat het tuinmeubel het resultaat is van een zorgvuldig ontwikkeld en getest ontwerp- en productieproces. Inmiddels heeft Limpi Recycling ruim zes jaar ervaring met het werken met hun belangrijkste grondstof: plastic afval.

Debrah Nijdam en Mitchell Lammering, oprichters van het bedrijf, zijn niet alleen productontwerpers maar hebben ook de technische ondergrond om met het materiaal te werken. Het bedrijf beschikt inmiddels over verschillende machines om het plastic te versnipperen en te verwerken tot een bruikbare massa waarmee het plastic in een nieuwe vorm een tweede leven krijgt. Meerdere van deze machines zijn zelfgebouwd, op maat met bestaande onderdelen samengesteld of aangepast aan wat voor de productie van het bedrijf nodig is.

De tuinbank die bij Landhuis Bloemhof staat, bestaat uit doppen van alle kleuren. ,,Wanneer je alle kleuren door elkaar mengt dan komt er deze blauwgrijze tint uit. We hebben plankjes gemaakt en getest. Op stevigheid, op dikte, op doorbuigen, op weerbaarheid voor het klimaat dat we hier hebben. Nadat we dit deel van het proces doorlopen hadden, zijn we de onderdelen gaan ontwerpen voor de bank. Het resultaat is een tuinmeubel waar water en termieten geen vat op hebben. Prima voor in de tuin dus”, vertelt Lammering. ,,Je hebt er wel heel wat doppen voor nodig. En we zijn nu bezig om een machine te ontwerpen die de doppen automatisch op kleur sorteert. Handmatig selecteren kost enorm veel tijd. We zouden deze bank namelijk ook graag in verschillende kleuren maken. Dat kunnen we al maar het zou mooi zijn wanneer het wat sneller gaat.”

Een idee voor een product van afvalplastic leidt bij Limpi Recycling vaak tot het bedenken hoe de techniek om tot het product te komen ingezet of ontwikkeld kan worden. Zo leidde het maken van de tuinbank tot het ontwerpen van een prototype voor een selectiemachine die werkt met kleursensors.

,,We zijn in 2016 begonnen met een machine en een mal die we zelf gebouwd hebben. Daar konden we rondjes van gerecycled plastic mee maken. Die tijd is al lang voorbij. We maken nu al allerlei verschillende producten met verschillende vormen. Van onderzetters en sleutelhangers tot lampen en speciale awards. We hebben heel veel geleerd over het materiaal en over wat ermee mogelijk is. Die kennis zetten we steeds in en we bouwen daarop door. We nemen daar ook de tijd voor want wat we afleveren moet goed zijn en vooral een duurzaam tweede leven geven aan het plastic afval van ons eiland. Met de kennis en ervaring die we inmiddels hebben, kunnen we heel veel doen met het afval dat we op het eiland hebben. Goed voor Curaçao en goed voor het milieu”, zegt Nijdam.

Limpi Recycling levert inmiddels op verschillende locaties gerecyclede souvenirs en andere producten van Curaçaos afvalplastic. ,,Elk product dat we maken heeft een ontwikkelingsproces doorlopen. Elk nieuw product stelt ons weer voor een technisch vraagstuk. Dit is heel erg leuk maar het kost tijd. Omdat we dingen aan het doen zijn die nog niet eerder op deze manier zijn gedaan. En ondertussen moeten we wel onze producten afleveren aan de winkels. We hebben het druk met het ontwikkelingsproces. Soms te druk. Maar we bouwen rustig verder aan Limpi Recycling. Er zijn inmiddels twee medewerkers bijgekomen voor productie en ontwerp. Het zou fijn zijn wanneer we over een poosje ook iemand voor marketing en sales kunnen aannemen.”

Limpi Recycling

Limpi Recycling werd opgericht door Debrah Nijdam en Mitchell Lammering in 2017. Beiden studeerden productdesign in Nederland. Na hun studie besloten ze naar Nijdams geboorte-eiland te gaan om te kijken of ze er iets konden opzetten met hun opleiding. Wat startte als een recyclingproject voor zes maanden is anno 2023 uitgegroeid tot een bedrijf met een bewust hart voor het milieu. Inmiddels werken niet alleen Nijdam en Lammering voor Limpi Recycling. Ruwensly Wilson werkt er in de productie en Gianninah de Jongh heeft het team versterkt als all round ontwerp- en productiemedewerker.

Info: www.limpirecycling.com

Bron: Antilliaans Dagblad