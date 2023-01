AntilliaansDagblad | ‘Tij ticketprijzen keren’

Casha trekt aan bel: Pakketreizen goedkoper dan alleen ticket



Willemstad – Door de groei van het aantal pakketreizen tegen spotprijzen worden de overgebleven stoelen duurder verkocht dan voorheen.

,,Op dit moment is het goedkoper om een hotel plus vlucht te boeken bij Corendon dan enkel het ticket bij KLM terwijl je wel op hetzelfde toestel zit.”

Dit stelt Casha, de belangenvereniging voor ondernemers werkzaam in de kleinschalige toeristische sector op Curaçao. ,,Het probleem van de ticketprijzen treft niet alleen de toerist die kiest voor een kleinere accommodatie. Het is ook een probleem voor de lokale bevolking.”

Casha is er stellig over: ,,Als deze trend zich doorzet, worden we met zijn allen, gevangenen op ons eigen eiland. Een retourtje Curaçao-Amsterdam is honderden guldens duurder dan een retourtje Amsterdam-Curaçao met KLM voor dezelfde periode. We merken hetzelfde fenomeen ook bij de ticketprijzen van American Airlines (AA). Sinds de komst van Sandals zijn ook deze prijzen met enkele honderden guldens per ticket verhoogd.”

Om een duidelijker beeld te krijgen, heeft Casha een overzicht gemaakt van drie verschillende periodes. ,,In dit overzicht zie je duidelijk de grote prijsverschillen tussen Curaçao als bestemming en andere gelijkaardige bestemmingen en ook het grote verschil tussen vertreklocatie Curaçao of Amsterdam. KLM vliegt veel goedkoper naar onder andere Miami dan naar hier, AA vliegt veel goedkoper naar Aruba dan naar hier en er is bijna geen verschil tussen een ticket Miami-Curaçao en Miami-Madrid.”

Kortom, aldus Casha, 2023 brengt weer wat nieuwe uitdagingen met zich mee. ,,We zijn in gesprek met verschillende luchtvaartmaatschappijen en andere partners om het tij van de ticketprijzen te keren.”

De belangenorganisatie zegt verder ook te zorgen voor een kwaliteitsmerk voor alle aspecten binnen het toerisme ‘zodat de toerist die kiest voor Curaçao weet welke service en kwaliteit hij kan verwachten’. ,,Uiteraard werken we ook verder met de uitdagingen van vorig jaar zoals de problematiek van zwartverhuurders en het aanbieden van diensten zonder belastingaangiften.”

Casha wijst erop dat de vereniging groeit. ,,We zijn blij elke maand nieuwe leden te mogen verwelkomen. Er is duidelijk behoefte aan een vereniging die opkomt voor de belangen van de kleinere ondernemers.” Casha telt momenteel 77 leden, waarvan 5 accommodatiehouders, 7 autoverhuurbedrijven, 7 duikscholen, 14 taxi- en tourbedrijven en attracties. ,,Vanaf deze maand zijn ook restaurants en beach bars die zich richten op toeristen bij ons welkom.”

In december bezetting van 71%

Algemeen genomen was 2022 een goed jaar voor de meeste leden. ,,Door corona haalden we de eerste maanden nog heel hoge bezettings- en omzetcijfers. De laatste maanden komen we echter weer dichterbij de cijfers van 2019.”

In december was de gemiddelde bezetting bij de accommodaties 71 procent. Dit is 9 procent minder in vergelijking met november en ook met december 2021. ,,De tijd van veelvuldig annuleren zijn we ondertussen gelukkig voorbij. De derde maand op rij zonder dat er sprake was van een groot aantal annuleringen.”

De vooruitzichten voor dit nieuwe jaar zijn volgens Casha ‘minder rooskleurig dan vorig jaar’. ,,Aan de ene kant zijn sinds midden vorig jaar bijna alle vakantiebestemmingen weer open en is de drang naar vakantie gestild. Aan de andere kant kampen de kleine ondernemers en toeristen met de hoge ticketprijzen voor losse tickets. Onze leden verliezen veel boekingen omwille van deze hoge ticketprijzen in vergelijking met gelijkaardige bestemmingen. Dit geldt voor zowel de Europese als de Noord-Amerikaanse markt.”

De bij Casha aangesloten autoverhuurders hebben de laatste maand net zo goed gedraaid als vorig jaar en zelfs 5 procent beter dan vorige maand. ,,Dat is weer super. Onze duikscholen en attracties blijven ongeveer 50 procent omzet draaien van wat zij zouden kunnen.”

Bron: Antilliaans Dagblad