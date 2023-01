AntilliaansDagblad | Kenley Jansen Foundation doneert aan CMC

Willemstad – De Kenley Jansen Foundation doneerde gisteren een ‘Kenley’s Locker’ aan de kinderafdeling van Curaçao Medical Center (CMC).

Kenley Jansen en zijn vrouw Gianni, vice president van de stichting, waren gisteren aanwezig in het CMC om de donatie te overhandigen.

Een van de projecten van de stichting, ‘Kenley’s Locker’, besteedt aandacht aan kinderen die om wat voor reden dan ook in het ziekenhuis liggen en hun ouders. De gedoneerde locker bevat iPads en Nintendo-switches met spelletjes en dienen als bron van vermaak en afleiding voor kinderen die in het CMC zijn opgenomen.

Via de Kenley Jansen Foundation hebben Kenley en zijn vrouw meerdere kluisjes gedoneerd aan verschillende ziekenhuizen in de Verenigde Staten. Eerder had het koppel al plannen om ook aan het CMC te doneren, maar de verzending van de tablets hield hen tegen.

Inspiratie voor het ‘Kenley’s Locker’ project is voortgekomen uit de persoonlijke ervaring van Kenley en zijn vrouw. Toen hun oudste zoon voor korte tijd werd opgenomen in het ziekenhuis merkten de ouders een gebrek aan speelgoed en vermaak voor kinderen in het ziekenhuis. Dat is het moment waarop het idee voor ‘Kenley’s Locker’ is ontstaan. Zijn vrouw Gianni wilde graag verlichting bieden in de ervaring van de kinderen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis.

Bron: Antilliaans Dagblad