AntilliaansDagblad | Snoa bij ‘Sacred Places’ Indianapolis

Willemstad – De Mikvé Israel-Emanuel synagoge ‘Snoa’ van Curaçao maakt deel uit van de unieke ‘Sacred Places’-tentoonstelling van de Children’s Museum in de Amerikaanse stad Indianapolis.

De jongste nieuwsbrief van het Joods Cultureel Historisch Museum Curaçao doet er verslag van.

F06 Snoa bij Sacred Places 5De bijzondere tentoonstelling verkent zes geloofsovertuigingen uit de hele wereld; op locaties waar de meeste mensen niet direct verwachten deze religies als zodanig tegen te komen. En daar maakt Curaçao deel van uit.

Het gaat om de Islam in Mali; het Grieks-orthodox Christendom in Jordanië; Boeddhisme in Thailand; Hindoeïsme in Nepal; de spirituele energie van Rapa Nui of Pasen Eiland; en dus het Jodendom op Curaçao, in de Snoa.

Vanuit Curaçao waren daar begin september bij aanwezig Nathan Levy Maduro, Michèle Russel-Capriles, Esther en Michael de Sola alsmede Ron en Jane Gomes Casseres. Ze spreken in verband met de opening van de tentoonstelling ‘Heilige Plaatsen’ van een unieke ervaring.

In niets lijkt het Kindermuseum in Indianapolis op welk museum dan ook dat de meeste mensen kennen. Het is de grootste ter wereld, gehuisvest in een gebouw van vijf verdiepingen (de verzamelruimtes in de kelder niet meegerekend), een personeelsbestand van minstens 200 fulltime medewerkers en een enorme outdoor ‘sportlegendes’-ervaring voor gezinnen in de buurt.

Zo doet de nieuwsbrief verslag. En alsof dat nog niet genoeg is, is op de voorkant van het gebouw een gigantische dinosaurus te zien, die uit het gebouw ontsnapt, terwijl elders andere dino’s juist proberen binnen te sluipen. Een indrukwekkend gebouw dus.

De Curaçaose delegatie is naar eigen zeggen zeer erkentelijk voor de gastvrijheid en vriendelijkheid waarmee de deelnemers door de directie van het museum en het personeel welkom werden geheten en rondgeleid.

Bij elk van de ‘heilige plaatsen’ in de tentoonstelling was er een jonge gids uit het betreffende land, die uitleg gaf over wat er gebeurt op de heilige plaats. ,,De absolute ster van de Snoa-tentoonstelling was Nathan Levy Maduro, die uitstekend werk deed om uit te leggen wie wij zijn, wat onze Snoa en ons Joods-zijn betekent voor ons, en wat familie-erfgoed voor hem betekent.” Aldus de nieuwsbrief. De tentoonstelling in Indianapolis loopt nog tot 7 april 2024.

Bron: Antilliaans Dagblad