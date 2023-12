Extra | Journaal 4 december 2023

Nieuwe lokale online betaalmethode

Willemstad – Sentoo en MCB Group lanceren een lokale online betaalmethode waarmee particuliere en zakelijke klanten van de bank op Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Caribisch Nederland hun lokale MCB-bankrekening kunnen gebruiken voor online betalingen.

,,Bedrijven als Curoil, CG United, Guardian, Caribbean Fasteners en Ennia hadden al gekozen voor deze betaalmethode. Bovendien hebben verschillende bedrijven en organisaties, waaronder Openbaar Lichaam Bonaire, Belastingdienst Curaçao en Kooyman, zich nu ook aangesloten; waardoor deze lancering een gezamenlijk succes is geworden”, zo laat het bedrijf weten.

Uitgelegd wordt dat Sentoo gratis is voor de consument. ,,Nu kunnen klanten veilig afrekenen in lokale online winkels of rekeningen betalen via de Mobile Banking-app of Online Banking-website. Alle betalingsinformatie is al vooraf ingevuld, waardoor het proces sneller en zonder fouten verloopt. Voor zakelijke klanten van MCB Group biedt Sentoo een efficiënte oplossing om betalingen direct op hun bankrekeningen te ontvangen. Dit opent de weg naar soepele en geautomatiseerde transacties, waardoor de verwerking van factuurbetalingen aanzienlijk kan worden versneld en verbeterd”, aldus Sentoo.

De samenwerking werd in januari 2023 al aangekondigd. Zowel MCB-directeur Michael de Sola als Sentoo-directeur Vincent van Rutten zijn verheugd over de concretisering van de dienstverlening. ,,Via de samenwerking met Sentoo streven we ernaar onze klanten een moderne betaaloplossing te bieden en tegelijkertijd de lokale economie te versterken”, aldus De Sola.

Sentoo verzorgde al de online-betaalservice van Banco di Caribe. Daar is nu MCB bijgekomen. Het lokale fintech-bedrijf, opgericht in 2016, streeft naar de realisatie van betaalbare lokale onlinebetaaldiensten. Dankzij samenwerkingsverbanden met bij voorkeur álle banken, maar ook bedrijven en consumenten, heeft Sentoo ‘een duurzame oplossing voor online-betalingen gecreëerd’.

Bron: Antilliaans Dagblad