AntilliaansDagblad | RdK: Ironische publicaties

RdK en CRU niet betrokken bij transactie bij Bullenbaai opgeslagen olie

Door CPR aangekochte petroleum komt ‘via PdVSA of Venezuela’

Willemstad – De Curaçaose overheidsbedrijven RdK en CRU hechten er veel waarde aan om in een uitgegeven ‘verklarende uitleg’ te benadrukken dat ‘beide niet betrokken zijn geweest’ bij de aankoop door CPR (Caribbean Petroleum Refinery) van ‘petroleumproducten via PdVSA of Venezuela’.

Het is, voor zover kan worden nagegaan, voor het eerst dat Refineria di Kòrsou (RdK) en dochterbedrijf Curaçao Refinery Utilities (CRU) in een persverklaring aangeven dat de olie die op 28 september 2022 bij de Bullenbaai-terminal in tanks van RdK/CRU werd opgeslagen afkomstig is vanuit Venezuela en/of de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA.

RdK en CRU stellen verder ‘ook niet betrokken te zijn geweest bij de aankoop of de transactie gerelateerd aan het vervoer van deze producten’. En: ,,RdK en CRU zullen ook niet betrokken zijn bij een eventuele verkoop en herverkoop van deze producten.”

Overheids-nv RdK spreekt in de wat zij zelf noemt ‘verklarende uitleg’ van ‘recente ironische publicaties’ over haar overeenkomst met Caribbean Petroleum Refinery (CPR), met betrekking tot de opslag van petroleumproducten in de terminal van RdK’s dochteronderneming Curaçao Refinery Utilities (CRU) te Bullenbaai.

Het is niet helemaal duidelijk wat RdK bedoelt met ‘ironische publicaties’. Gisteren berichtte de Vigilante dat RdK/CRU zouden zijn tekortgeschoten in hun due diligence. En eind vorig jaar was er een publicatie van het Amerikaanse persbureau Associated Press (AP) waarin gesteld werd dat aan de hand van maritieme tracking-data te zien is dat de tanker Colon, die eind september 600.000 vaten bij Bullenbaai aan wal bracht, afkomstig was van Amuay, de grootste raffinagehaven van buurland Venezuela.

Het was RdK zelf die met enthousiasme melding maakte van het ‘historische moment’ dat de Colon de 600.000 vaten had gelost aan de Jetty-1 van de Curaçaose terminal, die daarvoor lange tijd niet in gebruik was geweest.

Een zogeheten ‘Re-Exporting Certificate of Origin’, in het bezit van het Antilliaans Dagblad – een Certificaat van Oorsprong – met daarop het logo van CPR, spreekt echter van ‘Product: Bullenbaai Fuel Oil’. Verder staat er: ,,Country of Origin: Bullenbaai Terminal, Curaçao.” Een bijbehorend document vermeldt 29 oktober 2022 als datum. Overigens noemt het document ook een afwijkende hoeveelheid, namelijk 1.000.000 Bbls +/- 10%; opgeslagen in de ‘Shore Tank(s) TK-9099 Bullenbaai Terminal’. Bbls staat voor barrels of crude oil (vaten ruwe olie).

De ‘verklarende uitleg’ van RdK noemt Venezuela als land waar de petroleumproducten via of vandaan komen, terwijl CPR spreekt van ‘Bullenbaai Fuel Oil’. De authenticiteit van genoemde documenten met CPR-logo is voor deze krant niet vast te stellen, maar de bron is wel betrouwbaar. Volgens (nog) onbevestigde berichten zouden de papieren zijn aangeboden door de lokale CPR-directeur Erchenel Doran aan CRU-topman David de Haseth, die er naar verluidt zijn vingers echter niet aan wil branden.

RdK en CRU: Altijd een due diligence

Bron: Antilliaans Dagblad