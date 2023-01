AntilliaansDagblad | Cost-U-Less op Curaçao sluit deuren

Willemstad – Cost-U-Less heeft gisteren de sluiting aangekondigd van zijn winkel op Curaçao. Dat zal met ingang van 28 februari 2023 het geval zijn.

,,Helaas is de exploitatie van onze winkel op Curaçao economisch gezien niet meer levensvatbaar, wat ons heeft doen besluiten de winkel in het eerste kwartaal van dit jaar te sluiten”, aldus Kevin Proctor, topman van Cost-U-Less in Florida in een verklaring. Hij was niet beschikbaar voor een toelichting.

,,Dit soort beslissingen zijn buitengewoon moeilijk voor ons, omdat ze gevolgen hebben voor onze teamleden die jarenlang hard hebben gewerkt om onze klanten van dienst te zijn.”

Namens The North West Company en het personeel en management van Cost-U-Less wil Proctor de medewerkers ‘bedanken voor hun inzet en toewijding aan ons bedrijf en onze klanten voor hun steun door de jaren heen’. Proctor zelf is volgens zijn LinkedIn nog maar iets meer dan anderhalf jaar president van The North West Company.

Cost-U-Less Curaçao was al jaren, ruim twee decennia, gevestigd aan de Jan Noorduynweg. ‘Buy bulk & save’ was het motto. Koop in het groot en bespaar. De winkel kreeg de jaren na opening steeds meer concurrentie en kon het niet bolwerken. Cost-U-Less heeft een hoofdkantoor in Boca Raton. Er zijn in het Caribisch gebied meerdere filialen, waaronder op Sint Maarten, Barbados, Sint Thomas. Sint Croix en Cayman.

C.U.L. (Curaçao) nv werd opgericht in januari 1998. Het is nog onbekend hoeveel arbeidsplaatsen er op Curaçao mee gemoeid zijn en dus hoeveel personen hun baan kwijtraken. Voor hen is het nieuwe jaar 2023 slecht begonnen.

