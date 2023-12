ParadiseFM | Zorgen om conflict tussen Venezuela en Guyana

‘Feestdagen moeten voor iedereen veilig zijn’



Willemstad – De politie zal in de komende feestmaand de controles verscherpen, zowel in het verkeer als in het algemeen. Er zal meer blauw op straat zijn en de politie hoopt ingeschakeld te worden als er bezorgdheid is bij ondernemers of in wijken.

Gedoeld wordt op verdachte activiteiten die mogelijk te maken kunnen hebben met een overval.

,,Er wordt strenger gecontroleerd op wapenbezit, verkoop van drugs en andere illegale activiteiten, in de wijken, bij openbare evenementen en horecagelegenheden”, zo is gisteren tijdens een ‘relato di dia’-persconferentie van de regering door politiecommissaris Jules Ilario bekendgemaakt. ,,De politie zal meer zichtbaar zijn, vooral op strategische punten.”

De verhoogde politie-activiteiten zijn opgetekend in een actieplan dat de titel ‘Kaba aña sin hazaña’ (eindig het jaar zonder ongelukken) draagt. De periode is vastgesteld van 11 december 2023 tot en met 7 januari 2024. Er wordt samengewerkt tussen het Korps Politie Curaçao (KPC), de Curaçaose Militie (CurMil), het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC), de douane en de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Naast controles worden ook de ‘high impact crimes’ aangepakt. Het gaat dan om inbraak, diefstal en overvallen. Niet alleen zal er meer gecontroleerd worden, de politie zal ook een preventiecampagne voeren. ,,Zo is de meest goedkope en simpele oplossing tegen autodiefstal nog altijd de stuurklem”, zo geeft Ilario als voorbeeld. Maar ook een alarmsysteem of buurtapp zijn helpend en voor bedrijven: ,,Zorg ervoor dat er niet veel geld in kas is.”

In het verkeer zal ook gelet worden op het feveren. Ilario wijst nog eens op het recente geval van een feveraar die bij een pompstation zijn gevaarlijke sliprondjes reed. ,,Niet alleen gevaarlijk voor de omstanders, maar ook voor personen die op dat moment aan het tanken zijn en voor het personeel, waar de kans op ontploffing aanwezig is. Auto’s en motorfietsen zullen direct in beslag genomen worden. Er is hiervoor ruimte gemaakt op een terrein bij Rio Canario. Ook als papieren niet in orde zijn dan loopt een voertuigeigenaar kans dat het eigendom tot en met 10 januari in beslag genomen blijft.

En dat geldt ook voor stilstaande voertuigen op openbare plekken zoals een parkeerplaats. Tot slot zal er strenger gecontroleerd worden op het rijden door rood licht”, zo voegt de commissaris er nog aan toe.

Bron: Antilliaans Dagblad