AntilliaansDagblad | ‘Onlinegoksector is criminogeen’

Follow The Money citeert uit memo’s Koninkrijksrelaties

Willemstad – ,,De online goksector is een van de grootste criminogene en ondermijnende factoren op het eiland”, schreven ambtenaren aan toenmalig staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties.

,,De online goksector bekommert zich niet om de (il)legaliteit van hun aanbod in de landen waarop ze zich richten.” Follow The Money (FTM) besteedt er aandacht aan in een uitgebreid artikel onder de kop ‘Cryptomiljarden en illegale goksites: ‘Russisch’ 1xBet verovert vanuit Curaçao de wereld’.

,,De goede naam van het Koninkrijk (en: Nederland) wordt te grabbel gegooid”, zouden de Nederlandse ambtenaren hebben gesteld. Zij ‘draaien er niet omheen in een nota uit 2020 aan hun baas’, aldus het artikel, op dat moment is Knops hun baas. ,,De nota gaat over de duizenden internetcasino’s die huizen op Curaçao”, bericht FTM.

De verslaggevers van FTM halen ook een memo van de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) uit 2018 (van vijf jaar geleden dus, red.) aan: ,,In het geval van dit specifieke Curaçaose exportproduct (onlinekansspelen) blijkt dat de aanbieders van dat product zich grotendeels niet houden aan wet- en regelgeving van het ontvangende land, met name ten aanzien van de benodigde vergunningen.”

Bovenstaande is volgens de FTM-publicatie ‘een bloemlezing uit memo’s, nota’s en mails’, verkregen na een beroep op de Nederlandse Wet Open Overheid (WOO), ‘over de worsteling op Haagse ministeries met de ongrijpbare online-gokindustrie op Curaçao’.

Het artikel gaat verder door te melden dat ‘veel landen last hebben van Curaçaose gokbedrijven’. Dan volgt een citaat: ,,Uit een inventarisatie blijkt dat dat in elk geval aan de orde is in Nederland en in elf andere Europese jurisdicties (België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Noorwegen, Spanje, Tsjechië en het VK) en ook in de Australische jurisdictie New South Wales. Ook blijkt de VS ‘bediend’ te worden vanuit Curaçao, zonder te voldoen aan Amerikaanse federale of statelijke wet- en regelgeving.” Het is niet direct duidelijk wie of welke instantie wordt aangehaald, vermoedelijk betreft de KSA.

De publicatie gaat vooral over het oorspronkelijk Russische gokbedrijf 1xBet; dat is volgens FTM wereldwijd via meer dan duizend websites actief – legaal en illegaal: ,,Uit nieuw opgedoken documenten blijkt dat Nederland internationaal wordt bekritiseerd vanwege dit soort bedrijven, die onder een Curaçaose goklicentie opereren.” FTM volgde naar eigen zeggen de datasporen van 1xBet ‘en brengt de omvang van het geheimzinnige gokimperium in kaart’.

FTM publiceert zelf een soort samenvatting van de publicatie: Gokbedrijf 1xBet is een van de grootste onlinecasino’s ter wereld. Volgens analisten heeft het bedrijf een miljardenomzet. Behalve met reguliere valuta, faciliteert het bedrijf ook gokken met cryptomunten. In een poging de omvang hiervan te vatten, analyseerde FTM ruim 250 cryptowallets die betrokken waren bij meer dan 3 miljoen transacties, samen goed voor 4 miljard euro.

Belastingschuld 1xCorp van 2,3 miljoen

Uit onderzoek van FTM zou blijken dat het bedrijf – direct en indirect – meer dan duizend goksites over de hele wereld runt. ,,Met een ‘script’ troffen we netwerken aan die meer dan duizend websites runnen, waarvan een deel zich illegaal richt op landen met sterke gokautoriteiten: Europese landen, de VS en Australië.”

1xBet opereert internationaal onder een goklicentie uit Curaçao. ,,Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat Nederland hierop wordt aangekeken en grote reputatieschade ondervindt door de cowboypraktijken van de enorme gokindustrie op het eiland.”

Het bedrijf is door Oekraïne op de sanctielijst gezet omdat het Rusland financieel zou steunen, vervolgt het artikel. Oekraïne noemt Nederland als de jurisdictie van waaruit 1xBet opereert. ,,1xBet kreeg zijn licentie van een van de Curaçaose ‘masterlicentiehouders’: Cyberluck. FTM benaderde Angelique Snel-Guttenberg, ceo van Cyberluck, per e-mail met vragen, maar kreeg tot op heden geen reactie.”

De lokale advocaat Roelof Bijkerk wordt in het artikel genoemd. Hij vroeg in 2021 het faillissement aan van 1xBets moederbedrijf op Curaçao: 1xCorp nv (het faillissement dateert van 6 mei 2022, met Arend de Winter als curator, red.).

Curaçao zelf lijkt niet veel beter te worden van de situatie rond het online gokken, aldus Follow The Money. Het heeft een overzicht van belastingaanslagen van 1xCorp op Curaçao ingezien. ,,Hieruit blijkt dat het bedrijf sinds 2019 voor 2,3 miljoen gulden is aangeslagen en dat dit bedrag in 2022 nog openstond.”

FTM noemt het ‘tekenend voor de ongrijpbaarheid van het gokbedrijf’ dat 1xBet daarna doodleuk op exact hetzelfde adres (aan de Chuchubiweg, red.) actief werd via een andere brievenbusfirma met de naam Acom Latin America nv.

Follow the Money vroeg directeur Ronnie de Mei van Capital Trust Corporation, dat 1xBets huidige firma Acom Latin America vertegenwoordigt, naar de afweging om 1xBet ondanks de misstanden toch als cliënt te behouden. De Mei antwoordt: ,,Welke misstanden bedoel je precies?”.

Hoewel op 1xBet.com staat vermeld dat ‘de inhoud van de website eigendom is van en wordt beheerd door Acom Latin America als licentiehouder’, nuanceert De Mei de relatie. Hij spreekt van een ‘verkeerde veronderstelling’ om aan te nemen dat 1xBet en Acom Latin America hetzelfde zijn. ,,Formeel is dit niet zo. Er is wel een relatie tussen Acom Latin America en 1xBet op basis van een franchise agreement met de eigenaar (brand owner) van 1xBet.”

Op de Haagse ministeries breken ambtenaren zich al jaren het hoofd over ‘Curaçaose’ bedrijven als 1xBet, weet FTM. Uit via de WOO verkregen documenten blijkt dat al in 2018 ‘een strafrechtelijke aanpak is besproken’, evenals de mogelijkheid om samen met toezichthouders uit andere landen illegaal opererende websites ‘op zwart te zetten’. Doelwitten zouden goksites moeten zijn die al door de Kansspelautoriteit waren beboet, zoals 1xBet.

1xBet zelf is volgens FTM zelf ook gevraagd om een reactie. ,,Alle beschikbare informatie is te vinden op de website”, is het enige dat het bedrijf antwoordt op een lijst met vragen.

Bron: Antilliaans Dagblad