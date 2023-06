AntilliaansDagblad | Digitalisering invordering

Brand Belastingdienst toonde kwetsbaarheid hardcopy

Willemstad – Binnen de afdeling bijzondere invordering van de Curaçaose Belastingdienst zijn dit jaar ‘grote stappen gezet’ ten aanzien van de zuivering van de hardcopy invorderingsdossiers alsmede de digitalisering van de stukken.

Zo wordt gemeld in een rapportage over de ontwikkelingen tot en met eind mei 2023. Het Antilliaans Dagblad doet er verslag van. De brand bij de Belastingdienst in 2019 heeft aangetoond hoe kwetsbaar een organisatie is die nog grotendeels op hardcopy documenten vertrouwt. Ten aanzien van de invordering van belastingen heeft dit eerder echter nog niet tot een aanpassing van de werkwijze geleid. Digitalisering van de invorderingsdocumenten draagt bij aan de beschikbaarheid hiervan en daarmee de effectiviteit en continuïteit van het invorderingsproces.

F00Fiscus voor website,,De planning is dat binnen enkele maanden vrijwel alle hardcopy documenten van de afdeling zijn verdwenen. Dit maakt de invorderingswerkzaamheden een stuk efficiënter, documenten kunnen niet meer kwijtraken en in geval van een calamiteit blijven alle documenten digitaal beschikbaar en kan relatief eenvoudig vanaf een andere locatie het invorderingsproces worden voortgezet.”

Digitale berichtenbox

Er verandert meer: sinds enkele jaren worden door belastingplichtigen op Curaçao de aangiften digitaal ingediend. De communicatie van de Belastingdienst richting belastingplichtige gebeurt echter nog steeds middels hardcopy. ,,Een groot deel van de door de Belastingdienst verzonden post bereikt de belastingplichtige niet of niet tijdig. Dit kan onder meer leiden tot onterechte invorderingsacties.”

Middels de uitbreiding van het online aangifteportaal met een digitale berichtenbox kan correspondentie door de Belastingdienst digitaal worden verzonden. ,,Voordat de functionaliteit van het online aangifteportaal wordt uitgebreid, wordt eerst de beveiliging verbeterd”, meldt de rapportage.

Begin juli wordt het vernieuwde online aangifteportaal met onder andere ‘2-factor authentication’ in de testomgeving opgeleverd. Parallel hieraan is de digitale berichtenbox ontwikkeld, die ook in juli kan worden getest. ,,Afhankelijk van de uitkomsten van de testwerkzaamheden zal de elektronische berichtenbox de komende maanden in gebruik worden genomen.” Voor klanten is het nog steeds mogelijk om, indien gewenst, tevens de hardcopy variant van de correspondentie van de Belastingdienst te ontvangen.

Als eerste zal de correspondentie vanuit de Inspectie der Belastingen (aanslagen, beschikkingen, uitnodigingen etc.) digitaal worden verzonden en vervolgens de correspondentie vanuit de Ontvanger (aanmaningen, verrekeningsbrieven, uitstelbeschikkingen etc.). Vóór jaareinde dient de oplevering te zijn afgerond, zo is het voornemen.

Bron: Antilliaans Dagblad