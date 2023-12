Opinie | Nieuwe gokwet Curaçao lijkt gemiste kans op transparantie en strijd tegen witwassen

Voorgestelde wet op de kansspelen eindelijk bij Staten



Willemstad – De regering verwacht per saldo zo’n 20 miljoen gulden per jaar aan extra baten in verband met de introductie van de LOK (Landsverordening op de kansspelen) en het vergunningsrecht dat wordt geheven.

Deze week bereikte de LOK, een stuk later dan gepland, de Staten. Inclusief de adviezen van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad van Advies (RvA), zoals wettelijk geregeld. Maar de ontwerp-LOK is ook uitvoerig getoetst door de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) aan de uitgangspunten van het Landspakket. Uit deze toetsing zijn de door TWO kenbaar gemaakte essentiële punten in het ontwerp verwerkt.

In het kader van de LOK wordt een Curaçao Gaming Authority (CGA) opgezet (in plaats van de bestaande Gaming Control Board, GCB). In het eerste jaar (2024) worden de totale additionele kosten voor de GCB begroot op ongeveer 18,5 miljoen, te onderscheiden in 16 miljoen aan structurele lasten en 2,5 miljoen aan investeringen.

Ter dekking van deze kosten wordt een vergunningsrecht geheven. ,,Bewust is gekozen om de vergoedingen niet al te hoog vast te stellen, hetgeen de Curaçaose vergunning voor kansspelaanbieders aantrekkelijk maakt ten opzichte van andere regimes en ook bijdraagt aan het verhogen van de kanalisatiegraad (de bereidheid van ondernemers om ‘legaal’ te participeren)”, aldus de Memorie van Toelichting (MvT).

Uitgaande van een volgens de MvT ‘conservatieve inschatting’ van 400 vergunninghouders per jaar, levert dat een bedrag van ongeveer 40 miljoen per jaar op ten gunste van de Landskas. ,,Per saldo wordt dus een additioneel bedrag van om en nabij 20 miljoen verwacht in het eerste jaar.”

Met de LOK worden de diverse kansspelen – nu nog separaat geregeld – bij elkaar gevoegd: land based casino’s, nummerloterij (Wega di Number), Landsloterij en buitengaatse hazardspelen. Een integratie van de regels voor alle op Curaçao bestaande kansspelen zal in fasen geschieden. In dit ontwerp, de eerste fase, is het doel om met name nieuwe regels voor de ‘kansspelen op afstand’ te introduceren.

,,Intussen heeft de praktijk bewezen dat de online kansspelensector een belangrijke economische pilaar voor Curaçao kan zijn”, meldt de MvT. ,,Aangenomen mag worden dat deze sector in de loop der jaren is gegroeid tot een van de grootste – mogelijk zelfs de grootste – online kansspelenjurisdicties ter wereld.”

Uit periodieke rapportages die door de houders van een krachtens de Landsverordening buitengaatse hazardspelen (LBH) afgegeven vergunning worden verstrekt aan de stichting Gaming Control Board (GCB), is af te leiden dat er momenteel sprake is van meer dan duizend operators die vanuit Curaçao online kansspelen aanbieden op de internationale markt.

,,Hoewel de introductie van het nieuwe stelsel naar verwachting een grote impact zal hebben op de economische ontwikkeling in Curaçao, is er bij de opzet voor gekozen om niet alle leveranciers te belasten met een vergunningsplicht en de markt voor zowel hier te lande als niet op Curaçao gevestigde leveranciers toegankelijk te houden”, motiveert de MvT.

Dit zorgt ervoor dat regelgeving waar die leveranciers op de voet van deze LOK-landsverordening mee worden geconfronteerd, volgens de regering ‘beperkt is’. ,,Er wordt een vergunningsplicht geïntroduceerd uitsluitend bedoeld voor leveranciers die zich in Curaçao willen vestigen om in of vanuit Curaçao typisch aan kansspelen gerelateerde kritieke diensten of goederen te leveren.”

Bron: Antilliaans Dagblad

