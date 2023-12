Opinie | Nieuwe gokwet Curaçao lijkt gemiste kans op transparantie en strijd tegen witwassen

FTAC: Ook levensmiddelensector onderzocht



Willemstad – De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft enkele signalen ontvangen over mogelijke prijsafstemming binnen de makelaardij. Daarom zal hier in 2024 nader onderzoek naar gedaan worden.

Dat staat te lezen in de agenda 2024 van het instituut.

,,Toentertijd heeft de FTAC een initieel kort vooronderzoek verricht naar de gehanteerde makelaarscourtages en bleek dat van de makelaarsbureaus die hun tarieven op internet publiceren, de meesten eenzelfde percentage hanteren als courtage voor aan en/of verkoop van onroerend goed. Om te kunnen garanderen dat er geen afspraken zijn gemaakt tussen de verschillende makelaarsbureaus en de tarieven niet ten koste gaan van de consumenten, heeft de FTAC besloten om de makelaarssector diepgaander te onderzoeken”, aldus de agenda.

Het onderzoek heeft tot doel om te achterhalen hoeveel makelaarsbureaus er zijn op Curaçao en wat de verschillende makelaars hanteren als makelaarscourtage. Ook zal onderzocht worden of er een branchevereniging actief is in de sector en zo ja, of er vanuit de vereniging dan ook geen sprake is van prijsafspraken rondom de courtage. Tot slot wil FTAC consumenten er bewust van maken dat deze tarieven niet vast mogen liggen en de courtage dus onderhandelbaar is.

Een ander aandachtspunt voor 2024 is een onderzoek om een eenduidig beeld te krijgen van hoe de verschillende segmenten binnen de levensmiddelensector zijn georganiseerd en de marktwerking en de mate van concurrentie op deze markt. Er is in 2023 al een sectorstudie uitgevoerd. ,,Een opvallend aspect is het frequent voorkomen van adviesprijzen in overeenkomsten tussen afnemers en leveranciers, de zogenoemde verticale overeenkomsten.

In het verleden heeft de FTAC ook een aantal signalen ontvangen over exclusiviteit in distributieovereenkomsten in de horeca. Deze twee fenomenen kunnen tot prijsbinding of andere concurrentiebeperkende gedragingen leiden”, zo wordt geschreven. En daarom gaat de FTAC een onderzoek in het kader van toezicht op naleving verrichten onder importeurs, distributeurs en groothandelaren in specifiek de bovengenoemde twee sectoren.

Bron: Antilliaans Dagblad