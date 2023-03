AntilliaansDagblad | Landjepik Jan Sofat

Willemstad – Buurtbewoners, maar ook anderen waaronder natuurliefhebbers, maken zich boos over de jongste ‘landjepik’-actie in de dure wijk Jan Sofat, gelegen midden in het Spaanse Water.

Mensen willen graag aan het water wonen, maar hebben er met grote regelmaat weinig moeite mee om een stuk langs de waterlijn te dempen en daarmee ‘hun’ terrein met peperdure vierkante meters uit te breiden.

Nu gaat het over kavel Jan Sofat 181A. Zelf zegt de eigenaar tegenover een andere krant te beschikken over de nodige papieren om de werkzaamheden uit te mogen voeren. De buurt vraagt zich dat hardop af.

,,Deze meneer heeft een jaar of twee geleden een bouwstop gekregen en hij moest de werkzaamheden staken. Hij was toen al begonnen met zand in het binnenwater te dumpen”, zegt iemand die er dichtbij woont en de ontwikkelingen ter plaatse nauwgezet gadeslaat.

Onlangs werden er zandhopen diabaasgrond op de kavel gestort. ,,Iedereen dacht dat hij met de bouw zou gaan aanvangen. Wat schetst onze verbazing? Ineens ging een bulldozer aan de slag om al die hopen in zee te storten.” Het staat op beveiligingscamera’s en er zijn allerlei foto’s gemaakt.

Het geval van 181A staat niet op zichzelf. Aan de overkant ligt 206. ,,Dat is de man die mangroven heeft gekapt en toen ook aan landjepik heeft gedaan”, zegt iemand uit Jan Sofat. ,,Voor zover wij weten is hij gesommeerd om het weer uit te baggeren en mangroven te planten. Nu staat er een palapa – op gestolen land – en gaat hij rustig verder.”

Er zijn al meer en al veel langer klachten over ongeoorloofde landaanwinning en (steeds grotere) steigers op het wateroppervlak langs de kavels, waarmee eigenaren in dit gewilde luxe woongebied zichzelf meer ruimte aanmeten en vooral ook meer ‘waarde creëren’. Het is voor buurt- en andere eilandbewoners lang niet altijd duidelijk of dit illegaal of met de vereiste vergunningen gebeurt.

