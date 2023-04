AntilliaansDagblad | Intern onderzoek CBCS

In verband met diverse lekken en opheldering RdK-CPR-kwestie

Willemstad – De raad van commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft een vergaand intern onderzoek gelast dat wordt uitgevoerd door externe, buitenlandse partijen.

Doel is de integriteit van de CBCS-(sub)top te garanderen en de verantwoordelijken (nog) bewuster te maken van de mogelijk ernstige gevolgen als deze wordt geschonden, zoals bij het naar buiten brengen van vertrouwelijke informatie.

Dit verneemt het Antilliaans Dagblad van goede bronnen. In het weekeinde verschenen op sociale media onbevestigde berichten. De RvC verwijst desgevraagd voor correcte informatie naar de communicatieafdeling van de Centrale Bank. Officiële mededelingen zijn echter (nog) niet gedaan.

Het onderzoek richt zich op het lekken in brede zin, waaronder richting de media. Het gaat dan onder meer om het Ennia-dossier en bijvoorbeeld het verlengen van het detacheringscontract van de divisiemanager Resolutie, waar deze krant onlangs over berichtte. Maar ook, langere tijd geleden en recent opnieuw, publicaties over de hoogte van het salaris van president-directeur Richard Doornbosch. Er zouden meer issues zijn.

Hoewel bij sommigen de indruk bestaat dat hier sprake is van een ‘heksenjacht’, geïnitieerd door de hoogste CBCS-functionaris, blijkt dat hij zelf ook onderwerp van onderzoek is. Dit mede in verband met het CPR-traject (de vervalsingen in het kader van Caribbean Petroleum Refinery, waarvan door CBCS aangiftes zijn gedaan) waarbij informatie zou zijn gedeeld met overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK), waardoor mogelijk sprake zou kunnen zijn van schending van de geheimhoudingsplicht. Dit wordt door de RvC nu eerst heel precies onderzocht.

Voor zover de redactie heeft kunnen reconstrueren, was het door de RvC gelaste onderzoek al langer geleden gepland. Daarvoor is een Arubaans advocatenkantoor ingeschakeld, dat op zijn beurt een Amerikaans forensisch onderzoeksbureau in de arm nam om de review uit te voeren. Vanaf afgelopen donderdag zouden CBCS-directieleden en het daaronder vallende sub-management zijn verzocht om hun mobiele telefoons en laptops in te leveren, waarop zij vervangende apparatuur kregen. Overigens zou het onderzoek zich óók strekken tot de RvC-leden zelf, maar zij waren als opdrachtgevers al op de hoogte.

Het een en ander heeft binnen het instituut geleid tot onrust, ongenoegen, teleurstelling, onderling wantrouwen en weerstand. Ook voor veel nog onbeantwoorde vragen. Dat komt mede omdat er intern nog niet over is gecommuniceerd. Hoewel vooraf rekening was gehouden met bepaalde emoties, begrijpt deze krant dat het doel juist is om in de toekomst de CBCS te vrijwaren van inbreuken op integriteitseisen. Aanleiding voor het instellen van het onderzoek waren geruchten over de RdK-CPR-kwestie.

Tussen de RvB-leden heerst op z’n zachtst gezegd spanning, onder meer over de aanpak van het Ennia-dossier, zoals onlangs gepubliceerd.

Sinds augustus 2020 is Doornbosch president-directeur van de Centrale Bank in Willemstad. Hijzelf zou geen betrokkenheid hebben bij het opstarten van het onderzoek. Mogelijk is er vooraf wel afgestemd. De raad van bestuur (RvB) bestaat voorts uit financieel-economisch directeur José Jardim en directeur-secretaris Leila Matroos-Lasten.

De RvC wordt voorgezeten door interim-voorzitter Julian Lopez-Ramirez. De RvC bestaat normaliter uit zeven leden, maar op het moment zijn dat er vijf. Dat zijn Miroslava Wedervoort, Ahmed Bell, Jason Rogers en Patrick Newton (tevens directeur van de eerdergenoemde overheids-nv RdK).

Onder de RvB vermeldt het organogram op de website een ‘general counsel’ en ‘deputy director’. Daar weer onder zit een managementteam van twaalf personen. De CBCS kent verder ook ‘sector-management’, bestaande uit vier functionarissen, en tot slot twaalf afdelingshoofden.

De Centrale Bank zelf wil het liefst helemaal geen publiciteit hierover, maar de verwachting is dat de CBCS er niet onderuit komt de komende week met een (korte) persverklaring te komen.

Bron: Antilliaans Dagblad