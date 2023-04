AntilliaansDagblad | Elektriciteit op Aruba goedkoper

Oranjestad – Het tarief van elektriciteit gaat omlaag. Vanaf 1 mei betalen burgers 7,1 procent minder.

Minister Geoffrey Wever (Raiz) van Economische Zaken en Duurzame Ontwikkeling maakte dit vrijdag bekend, mede namens Energieminister Glenbert Croes (MEP). Het tarief wordt verlaagd, nadat het vorig jaar juli ruim 23 procent duurder werd.

Veel stakeholders trokken de afgelopen weken aan de bel, omdat de tariefsverhoging vorig jaar tijdelijk zou zijn. Toen ze begin dit jaar van de regering niets meer vernamen over het terugdraaien van de hogere tarieven, lieten ze van zich horen.

Ministers Croes en Wever zijn vervolgens in gesprek gegaan met Elmar. Het staatsbedrijf deed uiteindelijk een voorstel, maar daar gingen de bewindslieden niet mee akkoord. Hun eis was dat de tariefsverlaging voor alle klanten in verhouding gelijk moet zijn. Elmar stuurde vrijdag een nieuw voorstel, waarbij alle klanten 7,1 procent minder gaan betalen. Experts gaven vervolgens aan de ministers het advies dat de berekeningen van Elmar correct zijn. Er is niet meer financiële ruimte om het tarief nog verder te verlagen.

De tariefsverlaging van elektriciteit is geldig gedurende vier maanden. Over de prijs van water is niets gezegd. Toch is die prijs vorig jaar juli ook verhoogd. Water werd 38 procent duurder.

