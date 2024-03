CC | Marnix College and Albert Schweitzerschool pioneering as the first ‘language friendly schools’ in Curaçao

Ondanks afname bruto officiële reserves Curaçao en Sint Maarten

Willemstad/Philipsburg – Na een stijging vorig jaar van de bruto officiële reserves van Curaçao en Sint Maarten met 169,8 miljoen gulden, voornamelijk als gevolg van overdrachten van fondsen door de Wereldbank voor de wederopbouw van Sint Maarten en door pensioenfondsen uit het buitenland, zullen deze dit jaar naar verwachting licht dalen.

Maar ondanks de verwachte daling van de bruto officiële reserves, zal de gemiddelde importdekking in 2024 naar verwachting onveranderd blijven op 4,7 maanden – dus ruim boven de norm van 3 maanden. Tot 23 februari jongstleden daalden de bruto officiële reserves met 57,4 miljoen. Toch bleef de importdekking op 4,7 maanden stabiel.

Liquiditeit banken

Ondertussen is de liquiditeit van de commerciële banken, na een stijging in 2023, in de eerste twee maanden van 2024 gedaald; volgens de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) voornamelijk door de netto-aankoop van deviezen en de opname van dollartegoeden door de commerciële banken bij de CBCS, de stijging van de verplichte reserves en de netto-aankoop van zogeheten certificates of deposit (CD’s).

Beleningsrente

De CBCS heeft besloten haar huidige monetaire beleid ongewijzigd te laten door de beleningsrente te handhaven op 5,75 procent. De beleningsrente is het tarief waartegen commerciële banken bij de CBCS kunnen lenen in geval van een liquiditeitstekort.

Het besluit is gebaseerd op de marktverwachting dat de Fed in de Verenigde Staten haar streefrente ongewijzigd zal laten te midden van de dalende trend in de Amerikaanse inflatie.

Sinds juli 2023 heeft de Fed haar streefrente ongewijzigd gelaten, aangezien de versoepelde inflatievooruitzichten nog altijd boven het streefcijfer van 2,0 procent liggen. De toekomstige aanpassingen van de Fed zullen voornamelijk afhangen van de ontwikkeling van de inflatie, de economische vooruitzichten en een balans tussen positieve en negatieve factoren.

,,Vanwege de koppeling van de gulden aan de Amerikaanse dollar heeft een wijziging van de Federal funds rate directe invloed op de internationale geldmarkttarieven en daarmee op de rentetarieven in de geldmarkt van de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten.”

Aldus de CBCS: ,,De marktverwachtingen zijn echter dat de Fed de rente niet zal verlagen, totdat er meer vertrouwen is dat de inflatie zich duurzaam in de richting van de doelstelling van 2 procent ontwikkelt.”

En verder: ,,Gezien deze ontwikkelingen heeft de CBCS besloten om de beleningsrente ongewijzigd te laten op 5,75 procent, met behoud van de spread van 25 basispunten boven de Fed funds rate. De CBCS zal ook langere looptijden (van 12, 26 en 52 weken) blijven aanbieden op haar tweewekelijkse veilingen van CD’s met als doel de liquiditeit van banken langer op de binnenlandse markt te houden ter ondersteuning van een solide valutapositie”, besluit Jardim.

Verder wordt verwacht dat – hoewel, zoals gezegd, de bruto officiële reserves waarschijnlijk licht zullen dalen – de importdekking in 2024 ruim boven de norm stabiel zal blijven.

,,Een adequate importdekking ondersteunt de hoofddoelstelling van het monetaire beleid van de CBCS, namelijk het handhaven van de stabiliteit van de koppeling van de Nederlands-Antilliaanse gulden aan de Amerikaanse dollar”, aldus de Centrale Bank.

,,Op de korte termijn blijven de veranderingen in de monetaire beleidsindicatoren naar verwachting beperkt, maar er bestaan nog onzekerheden.”

Tekort op lopende rekening neemt af

Volgens de meest recente ramingen is het tekort op de lopende rekening van de monetaire unie gedaald van 19,1 procent van het bbp (bruto binnenlands product) in 2022 tot 15,1 procent van het bbp in 2023. Verwacht wordt dat het in 2024 verder zal dalen tot 13,7 procent.

,,De verwachte daling in 2024 is toe te schrijven aan een hoger nominaal bbp-niveau in de monetaire unie in combinatie met een lager tekort op de lopende rekening”, stelt financieel-economisch directeur, José Jardim. ,,Toch is de verwachte daling van het tekort op de lopende rekening naar beneden bijgesteld, gezien de lagere stijging van de netto-export van goederen en diensten.”

Jardim verder: ,,De herziening van de verwachte netto-export van goederen en diensten weerspiegelt een lager dan verwachte stijging van de export, met name de deviezeninkomsten uit het toerisme, gematigd door een hogere importfactuur, voornamelijk als gevolg van de toegenomen particuliere investeringen op Curaçao.” Daarnaast zijn de prognoses voor 2024 voor zowel de inkomensrekening als de netto inkomensoverdrachten naar beneden bijgesteld.

