AntilliaansDagblad | Illegale duikscholen in het vizier

‘Stel je voor dat een Amerikaanse toerist iets overkomt’

Willemstad – Het kan elk moment gebeuren: een ernstig duikongeval met verstrekkende gevolgen voor het Land Curaçao en het toerisme.

,,Op het eiland zijn al jaren illegale en onverzekerde duikscholen actief. Die nemen toeristen mee zonder goede instructeurs. Daar werd nooit wat aan gedaan, maar nu wordt er door de overheid eindelijk naar ons geluisterd”, vertelt Hans Pleij.

Als duikschoolhouder en bestuurslid van de belangenvereniging Casha (Curaçao Apartments & Small Hotels Association), maakt Pleij zich hard voor het aanpakken van de wantoestanden in de duikwereld. Tot voor kort vonden zijn zorgen – die door velen in de toeristische sector worden gedeeld – bij de overheid geen gehoor. Pleij: ,,Nu wel, want de overheid heeft geld nodig. Het land loopt een hoop belastinginkomsten mis door deze duikscholen. Ze werken zwart, vanuit hun pick-up truck. De klanten rekenen cash af op de parkeerplaats. Ik zie het vaak gebeuren, maar wat kan ik doen? Als ik de politie bel, lachen ze me uit.”

Het kost Pleij (eigenaar van CURious 2 Dive) en andere duikscholen op Curaçao klanten en daarmee inkomsten. De illegale duikscholen houden de prijzen laag en zorgen voor oneerlijke concurrentie. Volgens de eerste grove inschattingen van Casha, zijn er zo’n 80 duikscholen op het eiland. Minder dan de helft daarvan is terug te vinden bij de Kamer van Koophandel en heeft alle vergunningen en verzekeringen op orde.

,,Behalve dat het een hoop geld kost, is het hartstikke gevaarlijk”, onderstreept Gerlinde Berckmoes, bestuursvoorzitter van Casha. Duiken is een risicovolle sport, waarbij ongelukken ernstige of zelfs dodelijke gevolgen kunnen hebben. ,,Stel je voor dat een Amerikaanse toerist hier op Curaçao iets overkomt bij zo’n illegale duikschool. Dan volgen er rechtszaken en enorme schadeclaims. Dat wordt breed uitgemeten in de pers. Amerikaanse toeristen, die we hier steeds meer zien voor duikvakanties, zullen dan een andere bestemming gaan kiezen. Voor het toerisme kan dat ook een grote impact hebben.”

,,Als er bij zo’n onverzekerde duikschool niks te halen valt, kunnen ze ook het Land Curaçao aansprakelijk stellen”, vult Pleij zijn medebestuurslid aan. ,,Daar wil je toch allemaal niet aan denken?” Om nog niet eens te spreken over het menselijke drama dat achter een dergelijk ongeluk schuil zou gaan.

De belangenorganisatie is daarom blij dat de overheid deze kwestie nu ook in het vizier heeft. Maandelijks vindt er overleg plaats tussen Casha, Chata (Curaçao Hospitality & Tourism Association), Curaçao Tourist Board, het ministerie van Financiën en SBAB (Stichting Belastingaccountantsbureau), waarbij het tegengaan van zwartwerken en het creëren van een level playing field in de sector centraal staan.

Berckmoes: ,,De aanpak van accommodaties die geen omzetbelasting betalen, heeft nu de prioriteit van de overheid. Daarna volgen de duikscholen en autoverhuurbedrijven. Zij worden door de autoriteiten aangeschreven.”

Bron: Antilliaans Dagblad