AntilliaansDagblad | Grote opkomst bij manifestatie

‘Sociaal minimum zo snel mogelijk invoeren’

Kralendijk – Sommige schattingen gaan ervan uit dat er afgelopen zaterdag uiteindelijk tussen de 2.500 en 3.000 mensen hebben meegelopen in de manifestatie voor het vaststellen van een sociaal minimum.

Onder hen ook eilandelijke politici en een senator uit de Eerste Kamer, Paul Rosenmöller.

Dit soort manifestaties konden op Bonaire tot nu toe nooit rekenen op een grote opkomst. Maar nu lijkt de maat vol. Na dertien jaar uitstel en nog eens uitstel is er massaal gehoor gegeven aan de oproep van consumentenorganisatie Unkobon en de overkoepelende vakbond Usibo om te protesteren tegen deze ‘onwil’ van Den Haag. Rosenmöller noemde het een dag later, in de uitzending van ‘Op de klippen’ van Megahit FM, een ‘indrukwekkend’ protest. Volgens hem heeft het kabinet de ontevredenheid zelf gecreëerd.

,,Als je iets wat onvermijdelijk is niet in één keer maar heel langzaam, stap voor stap, doet dan geeft dat alleen maar meer onvrede. Ook als het sociaal minimum dan eenmaal is vastgesteld blijven de mensen zich afvragen waarom dat niet sneller kon”, aldus Rosenmöller. Volgens hem moet de bevolking en de politiek op Bonaire en in Den Haag nu de druk op het kabinet eensgezind opvoeren. ,,De regering moet de invoering van het sociaal minimum niet pas in 2025 laten ingaan, maar zo snel mogelijk.”

Rosenmöller komt al veel langer op Bonaire en over de vraag waarom hij hier steeds terugkomt hoeft hij niet lang na te denken. ,,Het is een aantrekkelijke, kleine samenleving waarin alles gebeurt wat ook plaatsvindt in een land als Nederland en dat is razend ingewikkeld. De mensen zijn vriendelijk, er is een rijke cultuur en als je dan iets voor het eiland kan betekenen dan doe je dat graag.”

Bron: Antilliaans Dagblad