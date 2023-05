AntilliaansDagblad | Afsluiting klimaattop Aruba

‘Regionale alliantie tegen klimaatverandering’



Oranjestad – Kleine eilanden in de Caribische regio moeten een alliantie vormen om samen sterk te staan tegen klimaatveranderingen. ,,Dat is de manier om op wereldniveau te worden gehoord. Want financiën is voor elk land een probleem.”

Premier Evelyn Wever-Croes (MEP) zei dit in haar slottoespraak die ze hield tijdens de afsluiting van de Caribbean Climate Energy Conference 2023 (CCEC2023). Deze klimaattop vond de afgelopen dagen plaats op Aruba. De conferentie werd georganiseerd door Aruba samen met Nederland.

Tijdens de CCEC zijn veel discussies gevoerd over de impact van klimaatverandering. De nadruk lag daarbij op de effecten die het op kleine landen heeft. Landen moeten leren omgaan met klimaatveranderingen en daar hun beleid op aanpassen. Dit was een thema tijdens de klimaattop. Deelnemers bespraken oplossingen die voor landen het beste zijn.

Wever-Croes hield de deelnemers voor dat het noodzakelijk is dat wordt overgestapt op duurzame energie. Dat is de manier om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Deze overstap heeft echter voor elk land en elke samenleving andere gevolgen. De premier noemde voor Aruba de energierekeningen, maar ook voor de arbeidsmarkt. ,,Duurzame energie moet betaalbaar zijn. De prijs van energie moet stabiel worden”, aldus premier Wever-Croes.

,,Aruba is een klein eiland dat zeer kwetsbaar is voor de bedreigingen van klimaatveranderingen. Het is voor Aruba zeer belangrijk om de infrastructuur te verbeteren en om te zoeken naar oplossingen vanuit de natuur.” Volgens de premier is het mogelijk om de overstap naar duurzame energie te versnellen, mits er veel geld wordt geïnvesteerd. Tijdens de klimaattop is het de premier echter duidelijk geworden dat financiën wereldwijd een hindernis zijn. Dat is zeker voor kleine eilanden een probleem.

Daarom benadrukte ze als gastvrouw van de CCEC dat samenwerken van groot belang is, vooral op regionaal gebied. Het uitwisselen van best practises helpt de eilanden om samen sterk te worden en een regionale alliantie te vormen. ,,Zo kunnen we onze stem laten horen op wereldniveau.”

Namens de regering van Aruba bedankte Wever-Croes alle deelnemers voor hun aanwezigheid. Vanuit het Caribisch gebied, Centraal-Amerika, Europa en het Pacific-gebied zijn landen en instituten naar Aruba gekomen. ,,Ik hoop dat jullie hebben genoten van Aruba en terugkomen. Dank ook aan de regering van Nederland voor alle hulp bij het organiseren van deze conferentie. Een speciale dank naar minister Rob Jetten van Energie die co-host was. Het enthousiasme van deze minister om kleine eilanden te helpen, wordt zeer gewaardeerd.”

Bron: Antilliaans Dagblad