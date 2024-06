AntilliaansDagblad | ‘Geen indicaties voor wegsluizen van gelden’

Curator JetAir reageert op speculaties

Willemstad – De speculaties dat er ‘door het bestuur of door bij JetAir betrokken personen’ gelden zouden zijn weggesluisd, terwijl de airline sinds 18 juni in staat van faillissement verkeert, kunnen door de curatoren – Stan van Liere en Robbert Vriezen, verbonden aan HBN Law & Tax – nog niet worden bevestigd.

Aan het Antilliaans Dagblad legt Van Liere uit dat er nog niet is begonnen met een rechtmatigheidsonderzoek, wat een standaardprocedure is in faillissementszaken. Dat gaat wel uitgevoerd worden. Op dit moment zijn daartoe dus nog geen indicaties.

Verder zegt Van Liere, in navolging van premier Gilmar Pisas, dat meerdere partijen hun interesse kenbaar hebben gemaakt om met JetAir een doorstart te kunnen maken.

Hij vertelt gisterochtend een vergadering te hebben gehad met onder meer Pisas en enkele andere hoogwaardigheidsbekleders.

De Air Operator Certificate (AOC) van JetAir maakt de verlieslatende onderneming interessant voor partijen. Inmiddels heeft Antonio Ribeiro deze weer overgedragen aan het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Deze certificaten die vaststellen dat de onderneming beschikt over voldoende beroepsbekwaamheid en de organisatie om de veiligheid van hun activiteiten te garanderen kunnen overgaan op de nieuwe eigenaar van de luchtvaartmaatschappij. Voorwaarde is dat het bedrijf voor een aanzienlijk deel in handen moet zijn van een ingezetene. Dat maakt de kwestie moeilijk, volgens VVRP-minister Charles Cooper (MFK).

,,De politieke wil om met oplossingen te komen is er, en dat is positief”, zo concludeert Van Liere na het overleg.

Concreet kan de curator echter nog niet zeggen om hoeveel partijen het gaat, en waar die vandaan komen. ,,Maar het is een mix van lokale en internationale partijen.” De komende periode vinden er gesprekken met hen plaats om concreet de mogelijkheden van een doorstart te onderzoeken.

