AntilliaansDagblad | ‘Game over’ voor masterlicentiehouders

Minister in interview met Vixio GamblingCompliance Van een onzer verslaggevers Willemstad/Londen – Het is ‘game over’ voor de vijf Curaçaose masterlicentiehouders op het gebied van online gaming. En ook voor hun voor de overheid onbekende hoeveelheid sub-licentiehouders is ‘het spel voorbij’.

Vixio Gambling-Compliance bericht erover en haalt daarvoor de minister van Financiën aan. Het medium geeft aan, zoals het Antilliaans Dagblad gisteren ook meldde, dat minister Javier Silvania (MFK) ‘seismische hervormingen’ belooft en dat ‘implementatie ervan nog slechts een paar maanden is verwijderd’. De langverwachte wetgeving, om het tientallen jaren oude vergunningenstelsel van Curaçao voor online gokken opnieuw op te bouwen ‘zal vóór het einde van het tweede kwartaal worden aangenomen’, zegt de keynotespreker tijdens de ICE-conferentie in Londen. Dat is dan mei of juni 2023; over drie tot vier maanden.

,,Het nieuwe systeem zal een einde maken aan het huidige masterlicentiemodel, dat slechts vijf bedrijven kent met volledige licentiebevoegdheid en een enorm aantal dat meeliften op hun bevoegdheden”, schrijft Vixio. Het gaat om Antillephone; Cyberluck Curaçao; CIL Curacao Interactive; Gaming Services Provider; en The Elite Turf Club. Zelfs Curaçaose functionarissen weten niet hoeveel exploitanten van online kansspelen er op het eiland zijn gevestigd.

Het ministerie van Financiën schat dat er zo’n 600 sublicentiehouders actief zijn met ongeveer 8.000 verschillende websites, aldus Mario Galea, voorheen de hoogste toezichthouder van Malta en omschreven als een veteraan wat betreft kansspelwetgeving. Galea speelt een belangrijke rol bij het opstellen van de nieuwe wet LOK (Landsverordening op de kansspelen) van Curaçao.

Houders van masterlicenties zullen na inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving geen controle meer uitoefenen op de markt, stelt Silvania, maar zullen vrij zijn om onder het nieuwe systeem een vergunning aan te vragen. Galea onthulde, aldus het artikel, dat er al een softe lancering plaatsvond van het online platform voor licentieaanvragen.

Bedrijven die momenteel actief zijn op Curaçao hebben drie maanden de tijd vanaf de datum van implementatie van de nieuwe wet om een vergunning aan te vragen, waarna de nieuw opgerichte toezichthouder drie maanden de tijd krijgt om een tijdelijke vergunning af te geven. Die tijdelijke goedkeuring duurt twaalf maanden, de periode waarin de operator de resterende stappen van de aanvraag moet voltooien.

In tegenstelling tot het bestaande ‘ondoorzichtige systeem’ zullen vergunninghouders gegevens moeten verstrekken over UBO’s (uiteindelijke begunstigden) en voldoen aan regels rond veiliger gokken en geschillenbeslechting. Silvania herhaalt er geen moeite mee te hebben als mogelijk honderden bedrijven de jurisdictie Curaçao verlaten, omdat zij zich niet willen onderwerpen aan het nieuwe vergunningstelsel.

,,We zullen de malafide organisaties zeker niet missen”, zegt hij. ,,De meeste van de huidige inkomsten van gokactiviteiten met een vergunning vanuit Curaçao vloeien sowieso niet naar de overheidskas. De nieuwe LOK-wetgeving verandert dit ten voordele van publieke middelen.”

De overheid moet de tarieven voor vergunningen in het nieuwe regime nog bekendmaken, maar Galea zegt dat hij tarieven verwacht die ‘iets lager’ zullen zijn dan de kosten in Malta. Aan Curaçao gelieerde operators zijn momenteel goed voor bijna 40 procent van een aantal Europese geblokkeerde lijsten voor offshore gokken. Zo publiceert Vixio GamblingCompliance.

