AntilliaansDagblad | Korpschef Aruba: Operationeel personeelstekort

Oranjestad – Het Korps Politie Aruba (KPA) kampt met een structureel personeelstekort van 50 procent. Om dit aan te pakken wil hoofdcommissaris Ramon Arnhem de taken van het korps onder de loep nemen. ,,De gezondheid van mijn mensen is in het geding en dat is voor mij onacceptabel.”

Arnhem ziet dat agenten structureel overwerken, en dagen maken van 16 uur. Hij trekt aan de bel, omdat de situatie zo niet langer kan. De reden van het overwerken is dat de capaciteit van het korps de laatste jaren drastisch aan het afnemen is. De werkdruk is te hoog, waardoor medewerkers uitvallen. We vragen ontzettend veel van onze politiemensen. Te veel.”

Volgens de korpschef is het personeelstekort binnen het hele korps 50 procent. ,,Operationeel vangt de grootste klap op, daar is een personeelstekort van 40 procent. Dit heeft grote consequenties voor het welzijn van de agenten.”

De korpschef heeft grote bewondering voor de agenten. Ondanks de werkdruk blijven ze zich inzetten voor het land. Om die reden staat hij achter zijn personeel en wil hij dat de taken van het politiekorps onder de loep worden genomen. ,,Niet omdat we dat willen, maar omdat de noodzaak er is.” Hij wil hierover praten met de minister van Justitie en met de procureur-generaal.

,,We moeten kijken wat we wel en niet kunnen. De veiligheid van de samenleving staat centraal, maar het welzijn van mijn mensen heeft prioriteit. Wij kunnen alleen diensten verlenen en de veiligheid garanderen als agenten in een goede gezondheid verkeren, zowel fysiek als mentaal.”

