AntilliaansDagblad | Fiscaal cadeautje vervalt

Brandstofprijzen weer met 24 cent omhoog

Willemstad – De tijdelijke mitigatie brandstofprijzen wordt niet opnieuw verlengd, zo laat minister Javier Silvania (MFK) van Financiën tegenover deze krant weten.

Dit betekent dat vanaf 12 februari de prijs voor benzine weer met 24 cent omhooggaat.

Tot drie keer toe was er een aanschrijving ‘Tijdelijke Mitigatie Brandstofprijzen’, de eerste op 13 mei 2022, de tweede keer een verlenging op 13 augustus en de derde keer weer een verlenging tot 12 februari dit jaar. Doel van de regulering was om de bevolking te verlichten, die al te maken heeft met enorme inflatie.

Met de aanschrijving en daarna gepubliceerde ‘Tijdelijke landsverordening mitigeren brandstofprijzen’ zijn de belastingcomponenten accijnzen en omzetbelasting (ob) in de prijsopbouw van brandstofproducten ‘gecompenseerd’, waardoor de consument tegemoet werd gekomen met een tijdelijke verlaging van 24 cent per liter.

Silvania wijst er wel op dat via het minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Ruisandro Cijntje (PNP) andere mogelijkheden geopperd zijn die ook zouden kunnen helpen de brandstofprijzen laag te houden.

Vorig jaar kon Silvania de prijsverlaging nog verantwoorden door te stellen dat de overheid weliswaar 27 miljoen gulden misloopt aan opbrengsten uit omzetbelasting (ob) en accijnzen, maar dat dit verlies wordt gedekt uit de 59 miljoen gulden extra ob-inkomsten die verwacht werden.

Nu legt de minister tegenover deze krant uit: ,,De regeling kan helaas niet meer verlengd worden. De verwachte inkomsten zijn opgenomen in de begroting 2023. Conform afspraak met Nederland kan Curaçao dit jaar geen begrotingstekort hebben, anders riskeren wij een aanwijzing.”

In augustus 2022 werd overigens op initiatief van minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Ruisandro Cijntje (PNP), een overeenkomst getekend tussen Curoil en Refineria di Kòrsou (RdK). De bedragen opgenomen in de benzine- en dieselprijzen voor de waarborging van de brandstofvoorziening zijn daarbij verlaagd. Bij elkaar voor de consument met 22,5 cent. Dit heft de eerdere compensatie van 24 cent per liter op. Verder is door Silvania nog geopperd om de winstmarge bij de pomphouders te verlagen en het inkoopbeleid van Curoil aan te passen.

