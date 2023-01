AntilliaansDagblad | CRF steekt handen uit de mouwen

Willemstad – De in september 2022 opgerichte Curaçao Revitalization Foundation (CRF) laat er geen gras over groeien. De leden van deze stichting staken datzelfde jaar nog de handen uit de mouwen.

Stakeholders werden benaderd en kennis, kunde en mankracht werden samengebracht. De groep focust zich op het beschermen, onderhouden en behoud van ons erfgoed. Te denken aan lokale parken, fonteinen, monumenten en erfgoedattracties. De stichting is inmiddels ook al begonnen met snoei-, onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden op diverse locaties. Plekken zoals de fontein bij het Julianaplein, de Ruyterkade, het stadhuis, Plaza Hoyer en het herdenkingsmonument zullen onder handen genomen worden.

Men kan dus denken aan het stijlvol vormgeven en snoeien van begroeiing maar bijvoorbeeld ook aan het schoonmaken en polijsten van gedenkmonumenten en beelden. Voorzitter van de stichting, Luigi Chavarria, laat weten vol energie en met goed doordachte en inmiddels goedgekeurde plannen het nieuwe jaar begonnen te zijn. Ulrich de Windt (vicevoorzitter en penningmeester) Erika Sabina Maria de Windt (secretaris), en de overige leden Samuel Emanuel Velasquez en Suresh Asher Gonesh vormen op dit moment samen met Chavarria het bestuur.

,,Er zijn diverse gesprekken geweest met de medeburgers en de overheid. De overheid mag en kan bij deze plannen natuurlijk niet ontbreken. De betrokken ministeries, het ministerie van Verkeer, Vervoer, en Ruimtelijke Planning (VVRP) en het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) hebben wat dit onderwerp betreft hetzelfde doel voor ogen als CRF; Curaçao voor haar bewoners en haar bezoekers nog aantrekkelijker te maken maar vooral ook zo te houden”, aldus Chavarria. De overheid heeft de initiatieven en voorstellen van CRF akkoord bevonden en heeft betrokkenheid en steun beloofd in de vorm van onder andere een financiële bijdrage laat de gedreven en dankbare entrepreneur weten.

Chavarria, ondernemer en patissier van beroep en bekend van La Vie en Rose, heeft representativiteit voorop staan. Deze zienswijze en manier van werken voert hij ook door binnen de stichting en de andere leden delen deze met hem. Ulrich de Windt is bijvoorbeeld regiomanager Koninklijke Horeca Nederland afdeling Curaçao en heeft binnen zijn vakgebied dagelijks te maken met de aspecten van presentatie, imago en beleving. Het oog voor detail en het zien van het belang van een mooi totaalbeeld komen goed van pas. Het gaat volgens CRF in deze verder dan alleen een eenmalige opruimactie of onderhoudsbeurt. Chavarria: ,,Het gaat erom wat wij, als land Curaçao, willen uitstralen en wat wij dus als bewoners willen uitdragen naar elkaar maar ook naar de buitenwereld. Hoe zorgen wij voor onze omgeving in de breedste zin van het woord.”

CRF spreekt over een blijvende verandering in aanpak. Het is de bedoeling dat CRF informatie gaat verstrekken en stakeholders zal wijzen op de bestaande mogelijkheden om vervolgens samen, met relatief kleine structurele veranderingen, grote impact en verandering teweeg te brengen. ,,We willen ondernemers en particulieren verbinden aan onze initiatieven en staan open voor gesprek, input en ideeën van buitenaf. Door onze omgeving weer aantrekkelijk te maken kunnen we deze ook met trots gebruiken en inzetten voor culturele activiteiten en evenementen voor de inwoners van Curaçao maar bijvoorbeeld ook voor toeristen en zakelijke bezoekers”, benadrukt Chavarria.

Bron: Antilliaans Dagblad