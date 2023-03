AntilliaansDagblad | Ex-ceo Ennia moet terugbetalen

3,8 Miljoen aan ‘onverschuldigde betalingen’ Ennia

Willemstad – Het Gerecht van Curaçao heeft Ralph Palm, voormalig ceo van verzekeringsgroep Ennia, veroordeeld tot betaling van ruim 3,8 miljoen gulden vermeerderd met wettelijke rente gerekend vanaf medio oktober 2019.

Dit vanwege ‘onverschuldigde betalingen’ en ‘ongerechtvaardigde verrijking’. Deze verplichting tot terugbetaling staat los van de eerdere veroordeling in de grote aansprakelijkheidsprocedure tegen oud-Ennia-bestuurders – die volgende week in hoger beroep verdergaat – en komt daar bovenop.

Omgekeerd, is ook Ennia veroordeeld, maar voor een veel lager bedrag, namelijk om Palm iets meer dan 39.000 dollar te betalen in verband met vergoeding over de opzegtermijn ten tijde van zijn ontslag.

In dit jongste vonnis, dat lange tijd elke maand werd uitgesteld, heeft de rechter een uitvoerige beoordeling gegeven. Het gaat om een zaak tussen EC Investments en Ennia Caribe Holding versus Palm en zijn R.A.R. Palm Management Services, waarvan hij bestuurder is. De veroordeling is hoofdelijk.

Op grond van een op 9 februari 2011 tussen Ennia Holding en Palm Management gesloten managementovereenkomst werd Palm met ingang van 14 februari dat jaar statutair directeur van Ennia Holding en per 1 januari 2012 statutair directeur van Ennia Investments.

Parman International, enig aandeelhouder van Ennia, heeft bij een door de Amerikaanse eigenaar Hushang Ansary ondertekend renumeratiebesluit van 28 april 2011 de vergoedingen voor Palm als ceo vastgelegd.

Het gaat daarbij onder meer om een vaste vergoeding van 300.000 dollar per jaar, een jaarlijkse bonus van minimaal 300.000 dollar en andere vergoedingen, zoals onder andere voor zijn pensioenopbouw (gebaseerd op genoemde vaste jaarvergoeding), ziektekostenverzekering en auto. Voor de bonus gaf Ansary, als voorzitter van de raad van commissarissen (RvC), de opdracht.

In opdracht van Palm zelf zijn tussen juni 2015 en april 2018 vanuit Ennia bedragen, aangeduid als voorschotten op bonussen, aan zijn Palm Management overgemaakt voor een totaal van bijna 2,4 miljoen gulden. De ceo had verder company creditcards van Ennia, waarmee in de periode 2011-2018 (in het laatste jaar werd de noodregeling ten aanzien van Ennia uitgesproken) in elk geval ruim 532.000 gulden werd afgeschreven.

In de periode 2011-2018 is vanuit Ennia in totaal 644.000 gulden aan Palm Management overgemaakt voor huurvergoedingen. En in november 2013 werd 45.000 gulden aan securitykosten gestort. In de periode 2011-2017 werd in totaal 110.000 gulden betaald voor ‘overige huisvestingskosten’.

De Centrale Bank CBCS heeft per 1 oktober 2016 twee stille curatoren benoemd bij Ennia Leven. Als gevolg hiervan was voorafgaande toestemming van de CBCS nodig voor onder meer alle geldelijke transacties met directeuren, senior management, commissarissen of aandeelhouders waaronder ook bonussen en gratificaties met uitzondering van salarissen.

Zoals gesteld, heeft het Gerecht in juli 2018, op verzoek van de CBCS ten aanzien van Ennia de noodregeling uitgesproken. Op 7 juli 2018 heeft de CBCS Palm ontslag aangezegd met verlening van bijzonder betaald verlof tot beëindiging van zijn contract, zijnde 13 augustus 2018.

Ennia heeft in juni 2019 conservatoir (derden)beslag laten leggen onder de diverse aan Palm gelieerde vennootschappen en op aandelen die hij daarin houdt. Zijn vorderingen om deze beslagen op te heffen zijn nu afgewezen.

‘Aan vermogen van Ennia onttrokken’

Ennia vordert het Gerecht om Palm hoofdelijk te veroordelen tot betaling van ruim 3,8 miljoen gulden te vermeerderen met rente en kosten. Zij verwijten hem dit bedrag door middel van diverse betalingen ‘aan het vermogen van Ennia te hebben onttrokken’.

De gelden zijn ‘zonder rechtsgrond’ betaald en daarmee onverschuldigd, aldus Ennia, die meent dat de ex-ceo zich ‘ongerechtvaardigd heeft verrijkt’. Het Gerecht stelt na de grondige beoordeling, dat sprake is van ‘onverschuldigde betalingen’ aan Palm.

De vordering tegen de voormalig statutair directeur wordt dan ook toegewezen. In het midden kan blijven of, zoals Ennia heeft gesteld, ook van onverschuldigde betaling sprake is omdat de vanwege de stille curatoren vereiste toestemming van de CBCS ontbrak. Palm is verrijkt door betaling van voorschotten op bonussen. Het beroep van Ennia en de CBCS op ‘ongerechtvaardigde verrijking’ slaagt dan ook, aldus het Gerecht.

Omgekeerd vordert Palm dat Ennia nog een bedrag van 39.516 dollar met hem afrekent als vergoeding over de opzegtermijn plus 189.000 dollar als bonus over 2018. Dat laatste wordt afgewezen en ten aanzien van het eerste krijgt hij gelijk van het Gerecht. Per saldo moet hij echter zo’n 3,8 miljoen gulden plus wettelijk rente terugbetalen aan Ennia.

Bron: Antilliaans Dagblad