AntilliaansDagblad | Vraagtekens rond Pietersz-Janga

Met brieven en vonnis

Willemstad – Het is de derde dag, na zondag, waarop duidelijkheid zal (moeten) komen in de kwestie rond de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Dorothy Pietersz-Janga (MFK). Zal ze vandaag haar ontslag indienen bij de gouverneur of niet?

Haar werd vanuit de partij de wacht aangezegd, maar haar ontslag zal op vrijwillige basis moeten plaatsvinden, omdat een partij geen minister kan afzetten; dat kan alleen de ministerraad of het parlement.

De positie van Pietersz-Janga kwam ter discussie nadat vorige week in hoger beroep gevonnist was in de zaak van stichting Buro Ziektekostenvoorzieningen (BZV). In het vonnis wordt nog eens duidelijk gewezen op de opmerkelijke en niet positief gewaardeerde interventieactie van de minister, die met een brief aan de vereffenaars heeft getracht het rechterlijke proces te stoppen.

De bewindsvrouw heeft de partij drie dagen gevraagd om antwoord te kunnen geven op het ontslagverzoek dat haar zondag werd voorgelegd. Er werd sindsdien veel gespeculeerd en deze krant doet daar verslag van; harde bewijzen en uitlatingen van directbetrokkenen zijn er echter niet.

Dat de minister zou ‘weigeren haar ontslag in te dienen’ kan ermee te maken hebben dat Pietersz-Janga door kringen binnen en/of rond de partij aangestuurd is op het schrijven van de gewraakte BZV-instructiebrief en dat zij het niet terecht vindt daar nu het slachtoffer van te worden.

Mocht zij toch de eer aan zichzelf houden en vandaag haar ontslag indienen, dan zal er weinig aan de hand zijn; voor de buitenwereld althans. Indien zij weigert, dan zullen er politieke spanningen ontstaan, vooral binnen de partij, zo wordt vermoed. Want er zijn leden binnen de MFK die wél achter de minister staan.

MFK-partij en -fractie verdeeld

Om alsnog haar ontslag voor elkaar te krijgen zou dit binnen de ministerraad besloten moeten worden of in de Staten met een motie van wantrouwen. Pietersz-Janga zet dan de verhoudingen op scherp.

Wat zal binnen de Staten coalitiegenoot PNP doen bijvoorbeeld? En wie binnen de eigen fractie zijn dan vóór of tegen de minister? En wanneer kan die Statenvergadering plaatsvinden, want op dit moment zijn er vijf MFK-Statenleden in het buitenland, bij het Parlatino. Te weten: Maria Nita, David Seferina, Fergino Brownbill, Charetti America-Francisca (Statenvoorzitter) en Ramón Yung. Ook MFK-partijvoorzitter, zelf minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Sithree ‘Cey’ van Heydoorn, is uitlandig.

Het gevaar zit ‘m vooral binnen de partij, aldus de speculaties, waar mogelijk een breuk ontstaat. Dat zal dan bij een eventuele motie van wantrouwen duidelijk worden, want ook binnen de MFK-Statenfractie zijn de meningen verdeeld. Zonder namen te noemen zouden drie van de negen MFK-Statenleden Pietersz-Janga steunen en dus tegen een motie van wantrouwen stemmen.

Om de minister niet te laten aftreden moeten daar nog acht tegenstemmers bij. Mogelijk dat Rennox Calmes (TpK) en Michelangelo Martines (KEM) nog vóór de minister kunnen zijn, maar dan zijn het er in totaal vijf van de 21 Statenleden, er rekening mee houdend dat coalitiegenoot PNP en de rest van de oppositie allemaal de minister liever zien vertrekken.

Opvallend vinden velen wel dat gisteren de minister van Financiën, partijgenoot Javier Silvania, als haar vervanger optrad bij het overleg met de Curaçaose Huisartsenvereniging (CHV) en vrijdag in overleg zal treden met het Curaçao Medical Center (CMC). Vooralsnog is het wachten op het besluit vandaag van de minister herself. Ook zou er een persconferentie van MFK op stapel staan.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

2021 11 22 – Brief Dorothy Janga-Pietersz BZV Zaaknummer 2021-039693 brief aan vereffenaars SBZV

2021 11 22 – Brief Dorothy Janga-Pietersz BZV MinGmn reactie brief 18 nov 2021

2023 03 01 – VONNIS BZV Buro Ziektekostenvoorziening Alli Abdala en Milton Yarzagaray