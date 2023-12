CC | The CMC General Practitioner Post will open on January 1st, as promised

CBCS was vooraf niet op de hoogte van videoboodschap



Willemstad – Verzekeringsgroep Ennia stelt in een mededeling op onder andere sociale media en in een kort videofilmpje ‘vastberaden te zijn in het nakomen van onze verplichtingen’ en voegt eraan toe ‘actief bij te dragen aan het welzijn van onze gemeenschap’.

F02Ennia videoboodschapGezien de precaire financiële situatie van Ennia, met name die van pensioenverzekeraar Ennia Caribe Leven (ECL), heeft dit voor enige verbazing gezorgd. Uit alles blijkt óók bij de Centrale Bank CBCS. De boodschap blijkt van Ennia zelf en is niet afkomstig van of goedgekeurd door de CBCS, die in het kader van de noodregeling ten aanzien van de particuliere verzekeringsmaatschappij van de Amerikaan Hushang Ansary sinds 2018 belast is met het bestuur ervan.

Op vragen van het Antilliaans Dagblad laat de Centrale Bank weten: ,,De videoboodschap is niet geïnitieerd door de CBCS, noch was de CBCS hiervan op de hoogte”. Over de inhoud van de videoboodschap doet de CBCS ‘geen uitspraken’. ,,Ennia zet de bedrijfsvoering voort terwijl de gesprekken tussen de CBCS en de Landen Curaçao en Sint Maarten gaande zijn.”

De Centrale Bank riep eerder de hulp in van de regering, die in verband met het maatschappelijk belang die de 30.000 ECL-polishouders vertegenwoordigen koos voor het scenario van een kapitaalsinjectie. Nederland was/is bereid een ‘Ennia-lening’ van 1,2 tot 1,3 miljard gulden te verstrekken, maar het kabinet-Pisas (MFK/PNP) zag daarvan af gezien de zeer verstrekkende gevolgen voor de overheidsfinanciën.

Daarop besloot de regering onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een ‘gecontroleerde afwikkeling’ van ECL, waarvoor gedurende 25 tot 30 jaar een bedrag van jaarlijks 30 miljoen nodig zou zijn. Tijdens een persoonlijke ontmoeting begin november met Ennia-personeel gaf Financiënminister Javier Silvania (MFK) luid en duidelijk aan: ,,Ennia gaat door!”, waarmee hij volgens de aanwezigen, waaronder het management, ook ECL zou hebben bedoeld.

Terug naar de mededeling op Facebook: ,,Het veiligstellen van uw toekomst bij elke stap, dat is onze inzet bij Ennia”, begint de boodschap die Ennia wil overbrengen. ,,Ondanks de zorgen die in de recente berichtgeving in de media zijn geuit, willen we benadrukken dat we deze reis sámen maken. Met een robuuste basis die al meer dan 75 jaar bestaat, hebben wij onze kracht te danken aan u, onze gewaardeerde gemeenschap.”

In de video wordt een ‘briljante toekomst beloofd’ en wel met zoveel woorden als ‘door het dekken van uw pensioen en andere financiële doelen van de toekomst zoals u zich die had voorgesteld’. Gesteld wordt dat de medewerkers beseffen dat alles wat er is gepubliceerd over Ennia mensen in twijfel kan hebben gebracht.

,,Maar weet dat we zelf ook deel uitmaken van deze groep en ondanks alle uitdagingen zullen blijven voldoen aan onze verplichtingen.” De boodschap is dat ‘als u aan Ennia denkt’ de mensen zich dan de toewijding moeten voorstellen ‘van onze interne en externe experts, die onvermoeibaar werken aan een mooie toekomst voor iedereen’.

Bron: Antilliaans Dagblad