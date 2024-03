CC | Marnix College and Albert Schweitzerschool pioneering as the first ‘language friendly schools’ in Curaçao

Onderwijskundig rapport voortaan leidend voor keuze voorgezet onderwijs

Willemstad – De Eindtoets Funderend Onderwijs (EFO-toets) wordt in het schooljaar 2024-2025 afgeschaft. Vanaf het nieuwe schooljaar zal de doorstroom van leerlingen in groep acht alleen nog gebaseerd zijn op het onderwijskundig rapport, dat de leerlingen gedurende het hele schooltraject in het funderend onderwijs (fo) volgt.

De minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK), wijst de schoolbesturen er in een brief op dat de EFO-toets tot op heden oneigenlijk gebruikt wordt en dat de toets wettelijk gezien alleen maar mag gelden als aanvullend onderzoek voor toelating tot het havo-vwo. Dus de toets is niet bedoeld om te bepalen of leerlingen naar het vsbo of arbeidsgericht onderwijs (ago) gaan of dat zij op het fo blijven.

F01 EFO toetsIn het schrijven naar de schoolbesturen deelt de minister aanvankelijk mee dat voor dit schooljaar de ouders zelf mogen kiezen of hun kinderen de EFO-toets doen. Maar Van Heydoorn meldt in een persbericht dat de EFO-toets dit jaar nog doorgaat zoals alle voorgaande jaren.

Het laten vervallen van de EFO-toets en het opwaarderen van het onderwijskundig rapport zijn onderdeel van het Onderwijsverbeteringsprogramma. Dit schooljaar maken nog alle leerlingen de EFO-toets, maar de uitslag ‘moet alleen gebruikt worden voor de doelstelling waarvoor het ontworpen wordt namelijk als een instrument om aanvullend op het onderwijskundig rapport de toelating tot het eerste leerjaar van het havo mede op te baseren’, aldus het persbericht.

De minister motiveert het besluit: ,,Het onderwijs op Curaçao is gebaseerd op de integrale, inclusieve persoonlijke ontwikkeling van elke leerling. Daarom wordt er gewerkt aan zeven onderwijsgebieden, zodat aan het einde van het onderwijs de jongere integraal is gevormd en kan functioneren en een verbinding kan maken met de arbeidsmarkt. Ondanks dat de wet de mogelijkheid biedt om de overgang naar havo te regelen door middel van een toets of onderzoek, bepaalt de wet dat elk kind toegang kan krijgen tot het voortgezet onderwijs via het onderwijsrapport. Dit onderwijsrapport moet een integraal beeld geven van de ontwikkeling van de leerling gedurende zijn hele schoolloopbaan in het basisonderwijs. Op basis van het onderwijsrapport geeft het schoolhoofd een advies over het type onderwijs dat aanbevolen wordt voor de leerling. Dit kan een betrouwbaar beeld geven van de capaciteiten van de leerling, zodat deze succesvol kan zijn in zijn vervolgopleiding.”

Van Heydoorn vindt dat het onderwijsrapport verbeterd moet worden vooral voor wat betreft de objectiviteit bij het invullen van dit rapport, waarbij het belangrijk is dat de leerkrachten ook betere kennis hebben van de soorten vervolgonderwijs wat de basis vormt van een goed advies. ,,Deze voorbereidingen nemen natuurlijk hun tijd, maar in overleg met de schoolleiders is besloten dit traject te starten”, zo voert hij aan.

Ouders kunnen over dit onderwerp contact opnemen met het schoolhoofd. Er volgen binnenkort bovendien informatiesessies en er zal ook een persconferentie belegd worden.

Uit een reactie van de directeur ad interim van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), Bert Veldhuizen en Royla Pierre, directeur van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) kan opgemaakt worden dat er vanuit de gezamenlijke schoolbesturen, waaronder ook de direct onder de minister vallende Dienst Openbare Scholen (DOS), een brief is gestuurd met het verzoek om tafel te zitten.

Bron: Antilliaans Dagblad