CC | Marnix College and Albert Schweitzerschool pioneering as the first ‘language friendly schools’ in Curaçao

‘Niet meer hotels’

Oranjestad – Aruba zal over een paar jaar per inwoner 4 toeristenkamers hebben. De bevolking telt 108.000 mensen en het aantal toeristenkamers is 26.295.

Bekeken vanuit de oppervlakte van het eiland zijn er per vierkante kilometer 148 kamers. ,,Op basis van welk onderzoek stelt de regering dat er plaats is voor nog meer hotels?”

Aruba Birdlife Conservation (ABC), die deze vraag stelt en deze cijfers publiceert, noemt de bestaande capaciteit ‘behoorlijk onthutsend’. Eind januari heeft ABC een open brief gestuurd naar de ministerraad en naar het parlement. De natuurbeschermingsorganisatie vroeg daarin aan de overheid om onderzoek te doen naar de prijs die de bevolking betaalt voor het groeiende toerisme. ,,Sommige mensen profiteren van het groeiende toerisme, maar de meesten betalen een steeds hogere prijs”, stelde ABC.

De overheid heeft niet op die brief gereageerd. ABC geeft niet op en heeft op sociale media nieuwe feiten gepubliceerd. Dat laat voorzitter Greg Peterson weten.

ABC heeft een rekenformule ontwikkeld, op basis van informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van elke 100 banen die in de toeristische sector worden gecreëerd, krijgt 7 procent van de lokale bevolking werk. De rest van de arbeidsplaatsen gaat naar arbeidsmigranten. Zij brengen binnen 3 tot 5 jaar drie personen naar Aruba die medeafhankelijk zijn. Voor elke toeristenkamer wordt 1,5 baan gecreëerd.

Tussen 2024 en 2027 zullen er 4.239 toeristenkamers bijkomen. Het gaat om elf hotels (3.209 kamers), condominiums (700) en appartementen (330). Deze toeristenkamers leveren 6.359 banen op. Aangezien 7 procent van de banen naar de lokale bevolking gaat, blijft 93 procent van de 6.359 banen over voor migranten. De ruim 4.200 kamers zullen ruim 5.900 migranten naar Aruba trekken en 17.740 personen die afhankelijk zijn van die migranten.

ABC trekt de conclusie dat de uitbreiding van de toerisme-industrie in de komende acht jaar ervoor zorgt dat de Arubaanse bevolking gaat toenemen met 23.656 personen die uit het buitenland komen. ,,Welke formule van de Carrying Capacity wordt gebruikt om deze groei te rechtvaardigen? Op basis waarvan stelt de regering dat op Aruba plaats is voor nog meer hotels?”, vraagt ABC zich af. Per vierkante kilometer heeft Aruba nu 607 inwoners. Over acht jaar zullen er 740 inwoners per vierkante kilometer zijn.

ABC heeft gekeken naar de bevolkingsdichtheid in de wereld. Zuid-Azië heeft de hoogste bevolkingsdichtheid van 316,8 mensen per vierkante kilometer. Het Caribisch gebied staat op een tweede plaats met een bevolkingsdichtheid van 201,5 mensen per vierkante kilometer. West-Europa telt 179,8 mensen per vierkante kilometer. Aruba zal een bevolkingsdichtheid hebben die ruim twee keer zo hoog is als Zuid-Azië.

Een groot aantal immigranten (tussen de 5.000 en 10.000) die onze toeristische sector trouw hebben gediend, zullen met pensioen gaan en vervangen moeten worden. De aantallen migranten die op Aruba nodig zullen zijn om deze vacatures te vervullen, zijn niet in de berekeningen meegenomen. ,,Dit betekent dat de immigratiecijfers aanzienlijk hoger zullen zijn.” Het is ABC niet bekend of er in de tussentijd nog andere beloften aan hotel- en condominiumontwikkelaars zijn gedaan, die nog niet openbaar zijn gemaakt.

Bron: Antilliaans Dagblad