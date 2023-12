AD | Angst voor een nieuwe oorlog, deze keer in Zuid-Amerika

Monumentenraad verbijsterd over Unesco-optreden minister Cooper



Willemstad – Om de vraag te stellen of Curaçao wegens de kritische houding van Unesco afscheid moeten nemen van de Werelderfgoedstatus ‘is de wereld op zijn kop’.

F01 Monumentenraad wereld op kopDat stelt de Monumentenraad Curaçao in een schrijven aan minister Charles Cooper (MFK), die maandag voor consternatie zorgde door zijn openlijk twijfel uit te spreken over de meerwaarde van de werelderfgoedstatus die Willemstad al 26 jaar heeft.

In de brief, in handen van het Antilliaans Dagblad, schrijft voorzitter Michael Newton: ,,De Curaçaose overheid zal zelf in samenwerking met het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en ontwikkelingspartner Heritage Plaza Consortium (HPC) uit Nederland het Waterfort Plaza Masterplan-project wat schaal betreft moeten reduceren. En dan niet omdat Unesco dat wenst, maar omdat dat het beste is voor onze eigen stad en het duurzaam behoud van ons eigen erfgoed dat in het belang is voor het gevoel van eigenwaarde van de bevolking van Curaçao.”

Tijdens de discussieronde bij de ‘Invest in Willemstad summit’ op maandag 4 december stelde Cooper publiekelijk de vraag wat de meerwaarde is van Willemstad op de Unesco Werelderfgoedlijst. De Monumentenraad kwalificeert dit als ‘een verbazingwekkende vraag van een minister die de eerstverantwoordelijke is voor het behoud van het Curaçaos gebouwd erfgoed’.

Nog grotere verbazing wekte bij velen de opmerking van de minister dat ook Coopers eerste adviseur in deze, de sectordirecteur IRP (Infrastructuur en Ruimtelijke Planning), hem geen antwoord zou kunnen geven over de meerwaarde van de Werelderfgoedstatus van Willemstad. Het betreft hier Caroline Manuel.

,,Dit ondanks het feit dat zij al vele jaren belast is met werelderfgoedaangelegenheden, niet alleen wat de binnenstad betreft, maar ook met betrekking tot plaatsing van plantagestructuren op westelijk Curaçao tot werelderfgoed. Daarnaast woont deze topambtenaar al vele jaren regelmatig werelderfgoedconferenties bij in het buitenland.”

Aldus de door Newton getekend brief, die stelt dat ‘meer in het algemeen het raadzaam is om in plaats van stappen achteruit te zetten, gezamenlijk energie te steken in hoe wij met zijn allen de voordelen van de werelderfgoedstatus van Willemstad, in de vorm van bedrijfsmatige activiteiten, huisvesting, werkgelegenheid en welvaartsontwikkeling steeds beter kunnen gaan benutten’.

,,De handvatten zijn daarvoor aanwezig, evenals de organisaties en mensen die dit kunnen doen. Er is in het belang van de huidige en komende generaties dus veel werk aan de winkel en de Monumentenraad staat immer klaar om hiervoor haar bijdrage te leveren.”

De voorzitter wijst erop dat op de laatste dag van de Invest in Willemstad summit de laatste spreker de jonge Curaçaose restauratie-architecte Valery Eshuis was. Zij was vorige maand de winnaar in Nederland van de Monumententalentprijs 2023. Op de summit sprak zij over haar werkveld op het eiland. Zij toonde een afbeelding met daarbij een balans tussen ‘monetary value’ enerzijds en ‘cultural heritage value’ anderzijds. ,,En dat is precies waar het over gaat”, stelt Newton. ,,Een balans vinden tussen de waarde van het cultureel erfgoed en de financieel economische waarde.”

Bron: Antilliaans Dagblad