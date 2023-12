AD | Angst voor een nieuwe oorlog, deze keer in Zuid-Amerika

Tweede veilingpoging half miljoen vaten blijkt niet nodig

Willemstad – De openbare verkoop gisteren van circa 496.028 vaten fuel oil, momenteel nog opgeslagen in olietank 9099 op de Bullenbaai-terminal, ging uiteindelijk niet door.

F05 Fuel Oil naar Count Energy DushiHet blijkt niet nodig. De eerste poging op 1 november, die aanvankelijk mislukt leek, heeft toch resultaat opgeleverd. Dat wordt bevestigd door het advocatenkantoor dat de veiling namens Curaçao Refinery Utilities (CRU), een honderdprocentdochteronderneming van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK), juridisch coördineert.

De olie wordt overigens pas aan Count toegewezen nadat het hele bedrag op de rekening van RdK staat. Het advocatenkantoor van CRU kan daarom op dit moment dan ook alleen bevestigen dat er voorlopig geen reden is om de veiling door te laten gaan nu betaling op de rekening van RdK ‘binnenkort verwacht wordt’.

Er was begin november een bod uitgebracht van 28,6 miljoen dollar, ver boven de 9,2 miljoen dollar wat gold als minimuminzet. De naam van de koper werd toen door CRU niet vrijgegeven. Bij iedere (serieuze) veiling heeft de executant altijd het recht van beraad om het hoogste bod wel of niet te accepteren, zo werd uitgelegd.

I&E Petroleum Group bleek het hoogste bod te hebben uitgebracht. Het geldbedrag werd echter niet gestort. Daarop werd gekeken naar het tweede hoogste bod en dat kwam van Count Energy, met 28,5 miljoen dollar. Ook daarvan was lang onduidelijk of Count wel op tijd zou voldoen; vandaar de voor 6 december geplande tweede poging tot openbare verkoop.

Blijkbaar heeft Count Energy inmiddels wel voldoende zekerheid kunnen verstrekken. Op vragen van deze krant of de dollars al op de rekening van RdK staan, kreeg de redactie gisteren als antwoord: ,,Het geld is onderweg.”

Het zou ongebruikelijk zijn om direct het hoogste bod te accepteren; de executant wil eerst enig onderzoek doen naar de partij om te kijken of deze betrouwbaar is en zijn/haar afspraken nakomt. Doel is in dit geval dat CRU volledig wordt betaald. Het minimumbod is gelijk aan de openstaande schuld aan CRU tot aan de dag van de veiling.

De half miljoen vaten liggen sinds september 2022 opgeslagen op Bullenbaai. De voormalige voorkeurskandidaat van de head hunting-commissie van RdK en van de RdK-directie voor de overname van de raffinaderij, Caribbean Petroleum Refinery (CPR), had een contract gesloten voor de huur van opslagcapaciteit.

Het zat allemaal vrij complex: CPR had Knob Trading uit Panama als klant, die op zijn beurt het Panamese United Petroleo Corp (UPC) had binnengehaald als zogenaamde eigenaar van de fuel oil. UPC werd evenwel snel daarna geliquideerd, waarop Knob en de eveneens in Panama opgerichte Lead World Group claimden dat laatstgenoemde de nieuwe eigenaar was.

Na de openbare verkoop, waarmee CRU/RdK betaald wordt, zijn de opslagkosten van en de olieproducten zelf voor rekening en risico van de nieuwe eigenaar. Count dient voor eigen kosten met CRU te onderhandelen over betaling van de opslagkosten vanaf de veiling en het pompen van de olieproducten naar een door Count gehuurde tanker, teneinde deze te verwijderen.

Count Energy Trading is een handelsbedrijf, gevestigd aan de Rotterdamse Waalhaven, dat is gespecialiseerd in energie- en de hernieuwbare energiemarkten. Count is geen onbekende van Curaçao; in 2019 verklaarde het bedrijf naar eigen zeggen grote kans te hebben om de exploitatie van de Isla-raffinaderij over te nemen. Zo ver kwam het niet.

Bron: Antilliaans Dagblad