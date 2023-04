AntilliaansDagblad | CMC-personeel OK ontevreden

Minister Gezondheid spreekt steun aan werknemers uit

Willemstad – Het personeel van de operatiekamer (OK) van het CMC is volgens vakbond CBV ‘ontevreden over de manier waarop ze behandeld worden’.

Vanuit de ziekenhuisleiding echter, luidt de klacht dat de werknemers en bond nauwelijks ruimte bieden om te komen tot een noodzakelijke herstructurering van de OK.

F03 CMC Personeel OK ontevreden CBVIntussen bemoeit de minister van Gezondheid, Javier Silvania (MFK) zich ermee. Gisteren ontving hij een delegatie van het OK-personeel en CBV-vakorganisatie. ,,De minister steunt de OK-werknemers in hun strijd”, schrijft hij. Ze klopten gisterochtend aan bij regeringscentrum Fòrti. ,,Een minister moet toegankelijk zijn om de pijn en bezorgdheid van werknemers te vernemen”, rechtvaardigt hij zijn inmenging.

Afgesproken is dat de bewindsman volgende week een vergadering belegt met het bestuur van ziekenhuis CMC, de vakbond CBV, de inspecteur Volksgezondheid en adviseurs van de minister.

De directie van Curaçao Medical Center wil maatregelen doorvoeren om de structuur en werkwijze bij de OK te optimaliseren, maar meent te worden tegengewerkt door sommige personeelsleden en de vakbond als het gaat om de governance binnen de OK; zaken die ook al ten tijde van het vorige ziekenhuis Sehos speelden.

Alle stappen die CBV neemt worden op video gezet en via Facebook uitgezonden. Volgens voorzitter Annaliza Mathilda is sprake van ‘intimidatie’ en ‘angst’. Zij spreekt het vertrouwen uit dat het OK-personeel ‘eindelijk een minister heeft die aan hun kant staat’. ,,Ik weet niet of het wordt beseft: als de OK plat is, is er geen zorg.” Op de vraag aan Silvania of het zijn rol is om telkens tussenbeide te komen, tussen directie en personeel, antwoordt hij dat de ‘regering er is om met oplossingen te komen’. ,,Om de tafel komen we gezamenlijk tot een oplossing. Ik verwacht dat de directie van CMC daaraan bijdraagt.”

Deel van de pijn zit ‘m in een aangepast organogram. De bewindsman is van mening dat CMC dat niet zomaar kan opleggen, maar de input van medewerkers en vakbond moet vragen. ,,Reorganisatie brengt weerstand met zich mee, maar dan is het belangrijk om de noodzaak tot aanpassingen toe te lichten.”

Bron: Antilliaans Dagblad