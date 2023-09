AntilliaansDagblad | Centrale database huisdieren

Willemstad – De eerste en enige centrale database voor huisdieren op het eiland is gelanceerd. Dat vertelde Maria Garcia, voorzitter van Stichting Dierenbescherming Curaçao, tijdens een persconferentie donderdag bij Sambil.

De database is bedoeld om huisdieren te kunnen registreren en te identificeren. Via de site Curacaopets.com kunnen de eigenaren hun huisdieren registreren nadat bij een dier een chip is geplaatst. De chip wordt onderhuids geplaatst tussen de schouderbladen van het dier. Als de hond of de kat wordt gevonden of naar het asiel wordt gebracht, kunnen de medewerkers de eigenaar van het dier sneller herleiden en met hem of haar contact opnemen.

Wanneer de chip wordt gescand, wordt alleen het chipnummer weergegeven, zonder de contactgegevens van de eigenaar. Daarom is het van cruciaal belang om de contactgegevens van de eigenaar te koppelen aan het chipnummer. Deze koppeling kan tot stand worden gebracht door persoonlijke informatie te registreren in de chipdatabank.

Het weglopen of loslopen van honden en katten is een groot probleem op het eiland. Uit een telling in 2016 bleek dat er toen 6.400 loslopende honden waren, dat aantal is tot heden nog steeds niet gedaald. Van de 6.400 honden had de helft een eigenaar.

Loslopende honden en katten kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid van andere dieren en mensen. Dieren kunnen elkaar besmetten met ziektes, daarnaast zorgen loslopende dieren door voortplanting voor een extra toename van zwerfhonden en -katten, wat leidt tot een vicieuze cirkel op het eiland.

Stichting Dierenbescherming Curaçao is bezig met een integrale aanpak. De aanpak bestaat uit informatiebijeenkomsten in de wijken en scholen, sterilisatieprojecten in verschillende buurten en het lanceren van de database.

De integrale aanpak is bedoeld om de mentaliteit te veranderen en bewustwording te creëren bij mensen. Immers is het beeld van loslopende dieren genormaliseerd op het eiland.

De stichting meldt dat de afgelopen jaren door corona ook veel meer dieren zijn afgestaan aan het asiel. Ruim 1.300 dieren werden er gebracht en slechts 100 daarvan zijn geadopteerd. Dieren die niet geadopteerd worden op het eiland, worden aangeboden aan geïnteresseerde adoptanten in Nederland.

Vandaag kunnen de honden en katten gratis gechipt worden bij Sambil tussen 9.00 en 14.00 uur. De gelegenheid is voor eigenaren in de omgeving van Sambil. Er zullen in de aankomende weken meerdere chipgelegenheden aangeboden worden in verschillende wijken.

Bron: Antilliaans Dagblad