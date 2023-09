AntilliaansDagblad | Documenten overheid Aruba op dump

Oranjestad – Overheidsdienst DPL heeft gereageerd op de vondst van interne documenten op een illegale dump in Sabana Basora. De dienst gaat figuurlijk door het stof en heeft maatregelen getroffen.

Dat laat DPL in een persverklaring weten. De illegale dump in Sabana Basora (vlak bij de Franse Pas) werd door burgers maandag aangemeld in de app Fixi. Het doel van deze app is dat burgers milieumisstanden kunnen melden, zodat de autoriteiten kunnen optreden. In dit geval kwam Bureau City Inspectors (BCI) in actie, na de melding dat een vrachtwagen afval in de mondi had gedumpt.

Inspecteurs van BCI kwamen erachter om welk bedrijf het gaat. De bedrijfsnaam is door BCI niet bekendgemaakt, maar er is wel contact opgenomen. DPL betreurt het voorval, omdat het om ‘eigen mensen’ gaat die geld innen om afval te vervoeren en dit afval dus blijkbaar gewoon dumpen. BCI benadrukt dat er hoge boetes staan op het illegaal dumpen van afval.

Papieren van DPL bleken tussen het afval te liggen. Documenten van een ander bedrijf lagen ernaast. DPL voelt zich wel verantwoordelijk, maar wijst erop dat het niet haar verantwoordelijkheid is. De dienst gaat wel onderzoeken hoe het heeft kunnen gebeuren dat documenten zijn gedumpt. ,,Overheidsdiensten hebben regels en procedures voor het verwerken van afval en voor het verwerken van documenten waarop informatie van cliënten staat”, staat in de verklaring. DPL werkt met een intern beleid om documenten op te slaan in het archief. Na verloop van tijd hoeven documenten niet meer te worden bewaard. Onder streng toezicht worden deze documenten vernietigd.

,,We betreuren wat er in Sabana Basora is gebeurd. Dit geeft een negatief beeld van de overheidsdienst. Dat willen we graag herstellen.”

Bron: Antilliaans Dagblad