AntilliaansDagblad | Caryl Monte praat over ‘Grote Kraan’

Technische briefing in Staten over Onderlinge Regeling (OR)



Willemstad – Nederland kan de zogenoemde ‘Grote Kraan’ openzetten, maar daar moet wel een meerjarig economisch herstelplan aan ten grondslag liggen dat Curaçao zelf moet opstellen.

Dat heeft Caryl Monte gisteren in de Staten naar voren gebracht tijdens zijn technische briefing over de Onderlinge Regeling (OR). ,,De ‘grote kraan’ is vooral bedoeld voor projecten in het onderwijs, voor economische ontwikkeling en infrastructuur. Het enige concrete plan is dat van infrastructuur opgesteld door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).

Voor onderwijs is het een en ander opgenomen in het Landspakket”, aldus Monte. Naast mogelijke herfinanciering – van kwijtschelding is geen sprake, zo voegt de expert eraan toe – is nu ook geld beschikbaar vanuit het Nederlandse Nationale Groeifonds. Hier zit 2 miljard euro in voor projecten in Nederland en er wordt 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de CAS-eilanden (Curaçao, Aruba en Sint Maarten). Daarnaast komt er geld vanuit de energietransitie, het Nederlandse programma SDE++. Projecten op de eilanden staan onder leiding van TNO. Tot slot is er de Borgstellingen MKB-kredieten (BMKB) waarbij Nederland garant staat voor financiering van het midden- en kleinbedrijf.

In zijn presentatie is hij niet alleen ingegaan op de geschiedenis vanaf het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) en hoe dit uiteindelijk geleid heeft tot de OR. Ook de rol van de Staten is aan de orde gekomen. Die is er volgens Monte zeker wel, waar het gaat om wijzigingen in het Landspakket, waar bezwaar tegen gemaakt kan worden. Ook gaan de uitvoeringsagenda’s en -rapportages naar de Staten en kunnen ministers hierover aan de tand gevoeld worden. De OR wordt na vier jaar geëvalueerd en ook hier kunnen de Staten een steentje aan bijdragen en besluiten of er mee gestopt of doorgegaan wordt.

De technische briefing werd gevolgd door een openbaar Statendebat in de middag. Daaruit bleek enkele keren dat er wel wantrouwen is naar Nederland toe en werd de vraag gesteld of dat land de beloftes wel nakomt. Wat dat betreft geeft een consensusrijkswet wel meer duidelijkheid over en weer, zo is ook opgemerkt.

De buitenpolitieke partij PIN van Suzy Camelia-Römer vindt de behandeling van de OR vooral mosterd na de maaltijd. ,,De bevolking wil weten hoe het staat met de uitvoering van de hervormingen”, zo wordt aangevoerd en overigens ondersteund door Statenleden. Volgens de PIN draait de OR niet om het loskrijgen van geld van Nederland maar om het dragen van de eigen verantwoordelijkheid.

,,Het is nodig dat elke sociale groep bijdraagt aan het succes van de voorgenomen acties in het landspakket van Curaçao. Daarom is het betreurenswaardig dat de regering nog nooit naar het parlement is gekomen om uit te leggen hoe het staat met de uitvoering van de maatregelen in het landspakket.” Verschillende Statenleden hebben zich gisteren beklaagd over de weinige informatie die verstrekt wordt en dat er geen invloed kan worden uitgeoefend op de plannen door het parlement. Wat dat betreft is de hele structuur rond de OR nu meer een politiek spel dan een onafhankelijk en transparant programma, zo is opgemerkt, door vooral de oppositiepartijen.

Bron: Antilliaans Dagblad