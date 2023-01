AntilliaansDagblad | ‘Borstkanker zorgwekkend’

Sinta Ros: Meer personen krijgen de ziekte ook op jongere leeftijd



Willemstad – Fundashon Sinta Ros vindt dat er op Curaçao meer aandacht moet zijn voor borstkanker. Zo vertelt directrice Angelina de Ron, tijdens de Statenvergadering deze week. ,,Er moet op Curaçao meer aandacht zijn voor de oorzaken en gevolgen van de ziekte.”

Als belangrijke oorzaak noemt De Ron een ongezond eetpatroon van veel vet en suiker, waardoor zij ook constateert dat vrouwen al op jongere leeftijd borstkanker krijgen. Verder draagt stress ook bij aan een hogere kans op de ziekte. De gevolgen zijn er niet alleen voor de patiënt in kwestie, maar ook de zorgkosten nemen toe want, zo geeft De Ron aan: ,,Het hebben van borstkanker is een serieuze zaak. En laten we niet vergeten dat het de verzekering ook veel geld kost, borstkanker is een dure ziekte.”

De maand oktober is internationaal uitgeroepen tot dé maand waarin er aandacht wordt besteed aan borstkanker. Wereldwijd zijn er verschillende stichtingen die zich hiervoor inzetten, op Curaçao maakt Fundashon Sinta Ros zich hard voor meer bewustwording. De stichting die vijftien jaar geleden is opgezet, ondersteunt en begeleidt vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad en organiseert daarnaast regelmatig bijeenkomsten voor borstkankerpatiënten maar ook voor de gemeenschap om te informeren over de ziekte en de gevolgen daarvan.

Fundashon Sinta Ros ziet een aantal zorgwekkende ontwikkelingen en pleit daarom voor een nationale dag van bewustwording op de laatste vrijdag van oktober. Met hulp van de overheid wil de organisatie een combinatie van verschillende initiatieven, programma’s en campagnes inzetten om de lokale bevolking voor te lichten over borstkanker.

Aandacht voor borstkanker nodig

Het aantal vrouwen op Curaçao met borstkanker neemt toe, zo geeft De Ron aan. Afgelopen jaar ging het nog om één op de acht vrouwen, op dit moment krijgt één op de zeven vrouwen de diagnose borstkanker. De Ron vervolgt haar presentatie in de Staten met nog een volgende zorgwekkende mededeling: ,,We zien steeds meer jonge vrouwen met borstkanker. Op dit moment hebben we een cliënt van 27 jaar. Afgelopen jaar hebben we zelfs een vrouw van 19 jaar ondersteund.”

Volgens de stichting is de grootste boosdoener wat mensen eten en drinken en de levenswijze. ,,Slechte en ongezonde voeding en gewoontes maken dat het lichaam ook zwakker is om behandelingen met chemo, bestraling en hormoonkuren aan te kunnen.” Het streven van de stichting is om samen met de overheid een educatieprogramma op te zetten voor scholen op Curaçao waarmee de jeugd bewust gemaakt worden van het belang van een gezond en uitgebalanceerd eetpatroon. In het bijzonder moet hierbij aandacht komen voor kinderen én ouders uit een lage sociaaleconomische klasse. Voor deze groep is het soms simpelweg niet mogelijk om een bewuste keuze te maken omdat er geen geld is.”

Het zijn overigens niet alleen vrouwen die borstkanker krijgen, ook mannen kunnen de diagnose krijgen. Volgens de directrice zijn er op dit moment in totaal vijf mannen op het eiland met borstkanker, waarvan één cliënt zich bij Fundashon Sinta Ros heeft aangesloten. Volgens De Ron denken mannen vaak dat het onschuldig is, dat het gaat om een ontstoken klier of een verrekte spier en zij gaan dus niet naar een arts. Cijfers geven aan dat de meeste mannen overlijden aan longkanker, maar bij verder onderzoek blijkt dat het vaak in de borst begonnen is.

Fundashon Sinta Ros zou op Curaçao graag een campagne willen opzetten gericht op bewustwording onder mannen. ,,Het blijft een taboe binnen onze cultuur om toe te geven dat je als man borstkanker hebt. Als wij tijdens bijeenkomsten in gesprek gaan wordt er ook niet gesproken over een borst maar wel over ‘chest’ want mannen zouden geen borsten hebben.” In principe is de borst van een man en een vrouw hetzelfde. ,,Het is een bol vet.” Het enige verschil is dat vrouwen ook melkklieren hebben. Een operatie of een behandeling is ongeacht het geslacht hetzelfde.

Alhoewel mensen het ‘eng’ vinden om naar het ziekenhuis te gaan voor een preventief onderzoek, geeft bijna negentig procent gehoor aan de oproep van Fundashon Prevenshon, de stichting die preventief en gratis onderzoek doet naar borstkanker, maar ook baarmoederhalskanker, zo vertelt de directrice. Een dergelijk onderzoek kan er dus voor zorgen dat er op tijd gestart kan worden met behandeling en dat maakt de kans op genezing alleen maar groter. Want genezen van borstkanker is mogelijk.

