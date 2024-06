CC | 16 percent of the population without a bank account

Stichting: De kansen van Curaçao zijn groter dan ooit

Willemstad – De eerste dure zes punten van Curaçao zijn binnen op weg naar het WK Voetbal 2026. De Stichting Blue Wave in oprichting wil die droom daadwerkelijk (helpen) realiseren, zo weet het Antilliaans Dagblad.

De stichting bindt sponsoren en partners aan zich en daarmee aan de droom om het nationale elftal van Curaçao voor het eerst in de geschiedenis te kwalificeren voor een Wereldkampioenschap, door te zorgen voor de benodigde funding ten behoeve van dit ‘WK-project’ en doet dit in nauwe samenwerking met het bestuur van de Federashon di Futbol Kòrsou (FFK), de Curaçaose voetbalbond die lid van de Concacaf en de FIFA is.

Inmiddels zijn er al diverse lokale partners die meedoen: Curaçao Airport Holding (CAH); hotel- en toeristenorganisatie Corendon; toeristenbureau CTB; Refineria di Kòrsou (RdK); HBN Law & Tax; Curaçao Airport Partners (CAP); en Vidanova Bank. En gemikt wordt op een tiental Nederlandse bedrijven die bereid zijn om partner te worden en samen met de Curaçaose sponsors meer dan een miljoen euro per jaar op te brengen gedurende 2024 en 2025.

Stichting Blue Wave Curaçao moet nog opgericht worden, maar de doelstellingen/statuten en een groot deel van het bestuur zijn al wel ‘in place’. De bestuursleden zijn: Ernst Ligthart (secretaris), Lindomar Scoop (penningsmeester), Gilbert Martina (voorzitter), Tarzeno Cirkens en een vijfde bestuurslid wordt spoedig toegevoegd. Eerstgenoemde, Ligthart, is ceo en partner van Team Advocaten in Nederland en was jarenlang actief als commissaris bij AFC Ajax nv.

Er wordt intensief samengewerkt met FFK. Echter, de stichting is ook opgericht omdat er door veel interne perikelen bij de voetbalbond sprake is van een zwak imago en een gebrek aan vertrouwen, een obstakel om sponsoren aan te trekken, terwijl dit de goede kansen op deelname van Curaçao aan het eindtoernooi in 2026 niet in de weg mag staan.

,,Het draait allemaal om het creëren van impact zodat er kansen ontstaan voor het eiland Curaçao en haar inwoners”, meldt het sponsormodel, ingezien door deze krant. ,,Met voldoende bewustzijn en betrokkenheid bij de bevolking van Curaçao en de wereld kun je verandering op het eiland realiseren. Het gewenste effect is het creëren van kansen die een economische, welzijns- en sociale impact hebben op Curaçao en haar bevolking.”

En: ,,De Blue Wave zal betrokkenheid bij de jeugd kunnen creëren, partners kunnen aantrekken om in het eiland te investeren. Dit kan ertoe leiden dat via het voetbal op Curaçao de levens van mensen op het eiland zelf verbeteren.”

De Blue Wave omschrijft zichzelf als ‘een meerjarige strategie’, waarin het nationale voetbalelftal van Curaçao laat zien dat het eiland ‘een paradijs is met prachtige natuur, resorts en dat het ook de thuisbasis is van getalenteerde voetballers’.

F01 Blue Wave,,The Blue Wave is de hele beweging die op gang is gezet op het eiland Curaçao met als grote doel plaatsing voor het Wereldkampioenschap voetbal 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Nog nooit eerder is het nationale herenteam van Curaçao aanwezig geweest op het WK. De reis naar de felbegeerde deelname is begonnen en de kansen zijn groter dan ooit!”

Bron: Antilliaans Dagblad