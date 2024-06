CC | 16 percent of the population without a bank account

Oranjestad – Premier Evelyne Wever-Croes (MEP) grijpt de ‘zeer positieve publicatie’ van de Arubaanse Centrale Bank CBA aan om de loftrompet te steken over het beleid van haar eigen regering en daarmee zichzelf.

,,Ik wil speciaal mijn collega, minister van Financiën Xiomara Maduro, feliciteren voor het prudent en verantwoordelijk financieel beheer dat wij voeren. Ook dank aan minister van Toerisme Dangui Oduber voor zijn agressieve aanpak van de toeristische groei die onze economische groei verbetert. En aan minister van Arbeid Glenbert Croes voor zijn voortdurende inspanningen om de werkloosheidscijfers te verlagen door het creëren van werkgelegenheidsmogelijkheden.” Alledrie zijn haar partijgenoten; van MEP dus.

,,Ik feliciteer het hele kabinet-Wever-Croes voor het mogelijk maken van al deze positieve ontwikkelingen. Het is voor mij een trots om een regering te leiden die zoveel positieve ontwikkelingen voor Aruba nastreeft”, aldus de premier, die direct ook aanleiding ziet te wijzen op het ‘slechte beheer van het kabinet-Eman’ van MEP’s politieke opponent AVP.

Vergeleken met tien jaar geleden, in juni 2014, net voor het KB (Koninklijk Besluit) van 3 juli 2014, ging het met Aruba onder leiding van het kabinet Mike Eman ‘in een volledig tegenovergestelde richting’, stelt Wever-Croes. ,,Aruba stond onder enorme druk van Nederland vanwege de chaotische financiële situatie.” In die tijd kreeg Aruba veel kritiek vanuit de Rijksministerraad (RMR) en werd er druk uitgeoefend op (ei)land om zijn financiële zaken op orde te krijgen.

Ze verwijst naar het moment dat Nederland ingreep en ‘Aruba zijn financiële autonomie ontnam vanwege het wanbeheer van de heer Eman’. Inderdaad kwam er financieel toezicht, maar met geen woord rept de huidige regeringsleider over het bestuurlijk akkoord dat zij – Wever-Croes – vorige week ondertekende; en dat het financieel toezicht in een rijkswet gaat regelen, zoals Den Haag al jaren wil. Het enige wat zij erover meldt is dat ‘de regering op weg is naar een goede overeenkomst over de rentetarieven voor de covid-schulden’ (doelend op lagere rente in verband met overeenstemming met een rijkswet Aruba financieel toezicht).

,,Wat onze regering, het kabinet Wever-Croes, doet, toont aan dat wij de moed hebben om te doen wat nodig is om vertrouwen en stabiliteit te creëren, zodat er kansen zijn voor vooruitgang en welvaart voor alle burgers van ons land.”

De publicatie vorige week van ‘State of the Economy 2023’ van de Centrale Bank van Aruba is aanleiding om politiek te benadrukken dat de zittende regering goed werk levert. In deze publicatie evalueert de CBA de ontwikkelingen in Aruba gedurende het jaar 2023 ‘en komt tot zeer positieve conclusies voor het land’, aldus een perscommuniqué van de regering.

Bron: Antilliaans Dagblad