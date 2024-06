PBC | Regering Curaçao bedankt Rose Mary Allen

SOAW: Verschillende waarschuwingen afgegeven

Willemstad – Afdeling Inspectie Arbeidsvoorwaarden heeft in 2023, 377 bezoeken op werkplekken afgelegd en de afdeling Inspectie Arbeidsveiligheid heeft 444 bedrijven bezocht.

Dat blijkt uit antwoord van de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Ruthmilda ‘Mimi’ Larmonie-Cecilia (PNP) op vragen gesteld door Statenlid Maria Nita (MFK).

Waar het gaat om arbeidsvoorwaarden zijn 15 waarschuwingsbrieven geschreven en vier inspectierapporten opgesteld. De geconstateerde onregelmatigheden (39 in totaal) hadden te maken met de ‘landsverordening Vreemdelingen’ (23), de ‘Arbeidsregeling 2000’(7), het minimumloon (4) en de vakantieregeling (5).

De arbeidsveiligheid is zeven keer geschonden bij werkzaamheden op het gebied van gas, waarbij de ‘Vergunning, Ontheffing en Erkenning’ is overtreden. Er zijn elf bedrijven onderzocht op bedrijfsongevallen. Hierbij is sprake geweest van meerdere ongelukken te weten van een hoogte gevallen (9 keer), getroffen door een voorwerp (4), overmatige geur (2), gevallen of gestruikeld (1), brand of explosie (1) en klemgeraakt en gekneusd (1). Er zijn 18 bezoeken afgelegd op grond van de hinderverordening en 43 door het multidisciplinair team in verband met evenementen. In 84 gevallen is advies gegeven om zaken aan te passen en er is één waarschuwingsbrief geschreven.

De minister legt nog uit dat het departement van Arbeidsinspectie dagelijks controles uitvoert. ,,Dit gebeurt op basis van een planning of op verzoek van een derde partij. Over het algemeen worden alle werkzaamheden op locatie, zoals vastgelegd in de arbeidswet, tijdens een controle geïnspecteerd”, aldus Larmonie-Cecilia.

,,Als er tijdens een controle een onregelmatigheid wordt geconstateerd, ontvangt de overtreder ofwel een schriftelijke waarschuwing ofwel er wordt de tijd en ruimte geboden om de onregelmatigheid te corrigeren.” Op locatie worden ook folders uitgedeeld met informatie over de wetgeving.

Bron: Antilliaans Dagblad