AntilliaansDagblad | Aanwijzing Inspectie voor CMC

Om wachtlijsten weg te werken door proactieve doorverwijzingen naar Advent

Willemstad – Inspecteur-Generaal Sirving Keli heeft het Curaçao Medical Center (CMC) een formele aanwijzing gegeven omdat de Inspectie voor de Volksgezondheid van mening is dat CMC nog te weinig doet om de wachtlijsten weg te werken – door patiënten door te verwijzen naar het Advent Ziekenhuis.

Dat dient vanaf nu ‘actief en proactief’ te gebeuren door patiënten die ASA-1 en ASA-2 zijn en in het Advent geopereerd kunnen worden ‘met onmiddellijke ingang’ door te verwijzen en niet op de wachtlijst van CMC te plaatsen; en daarmee te voorkomen dat deze wachtlijst verder oploopt en te garanderen dat de patiënten tijdig de benodigde zorg krijgen.

De Inspectie greep eerder deze maand al in, op 2 juni. Patiënten die langer dan zes weken op een wachtlijst stonden zouden naar het Advent kunnen. Maar begin deze week bleek dat nog maar zes patiënten waren doorverwezen. Keli concludeert dat ‘zijdens het CMC geen doorverwijzing is gerealiseerd’. Ook ontbreekt het aan een ‘actiefdoorverwijzingsbeleid’. En de Inspectie constateert zelfs dat ‘de bereidheid niet bestaat’.

De steeds opgegeven reden is dat het ondoenlijk zou zijn om een en ander in de praktijk te brengen. De Inspecteur-Generaal is niet overtuigd van de argumenten en wijst vooral op het belang van de patiëntenzorg, zoals de wet – de Landsverordening Zorginstellingen – voorschrijft.

De wachtlijsten worden voor het grootste deel veroorzaakt door gebrek aan ondersteunend OK-personeel (operatiekamer) en niet door gebrek aan opererende medisch specialisten. Daardoor is sprake van oplopende wachtlijsten bij de CMC voor electieve operaties alsmede poliklinische afspraken en radiologische onderzoeken.

Volgens van de minister van Gezondheid verkregen informatie zouden momenteel slechts vier van de zeven OK’s in gebruik zijn. Een zogeheten ‘Dashboard’-overzicht in het bezit van deze krant laat zien dat de wachtlijst is gegroeid van ruim 1.600 in oktober 2021 naar 2.417 vandaag de dag.

Zelfs als er nieuw OK-personeel bijkomt zal het een tijd duren voordat ze na hun aankomst zijn ingewerkt. De Inspectie verwacht daarom dat de wachtlijsten ook de komende periode nog wel zullen blijven oplopen. Vandaar de noodzaak om bepaalde patiënten, die daarmee instemmen, door te verwijzen naar Advent.

Om daar meer druk achter te zetten heeft de Inspectie nu een aanwijzing gegeven dat CMC het beleid per direct zodanig aanpast dat doorverwijzen een vast onderdeel wordt van de dagelijks gang van zaken. Dat wil zeggen dat patiënten die al langer dan drie maanden op een wachtlijst staan actief worden benaderd voor een doorverwijzing.

Ook dient het CMC met ingang van maandag 26 juni haar wachtlijstcriteria voor de rapportages (aan de Inspectie) in te stellen op zes weken in plaats van drie maanden, zoals tot nu toe het geval is. Vanaf volgende week moet ook wekelijks worden gerapporteerd hoeveel patiënten zijn benaderd en doorverwezen.

De aanwijzing blijft van kracht tot eind 2023 en/of totdat de wachtlijsten van ASA-1- en ASA-2-patiënten voor electieve ingrepen tot zes weken zijn teruggedrongen. Intussen dienen ook de inbelmogelijkheden te worden verbeterd, om patiënten die vragen hebben over de mogelijkheid van overplaatsing daarin direct en adequaat ondersteuning te bieden.

CMC en Advent zijn op het gebied van radiologie al enige tijd digitaal verbonden, waardoor dit geen belemmering hoeft op te leveren bij het doorgeven van uitslagen. De Inspectie stelde eerder ook de vereniging medisch specialisten en de huisartsenvereniging op de hoogte van het ingrijpen.

Bron: Antilliaans Dagblad