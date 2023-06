AntilliaansDagblad | ACU riskeert ingrijpen CBCS

Komishon verzet zich tegen aanstelling raad van supervisie

Willemstad – De zogeheten Komishon Sosionan Preokupá di ACU (KSPA) heeft een oproep gedaan aan de circa 24.000 leden van de spaar- en kredietcoöperatie om zondag tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) tégen het voorstel van de instelling van een raad van supervisie (RvS) te stemmen.

Daarmee riskeert ACU ingrijpen door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), aangezien de toezichthouder van de financiële sector al enige tijd bezig is om de corporate governance bij ACU naar een acceptabel niveau te tillen. In verband daarmee trad de Centrale Bank al eerder op door de aanstelling van twee (stille) curatoren bij de coöperatie: Altagracia Poulina en Steven Coutinho.

Volgens degenen achter deze protestcommissie druist zo’n RvT in tegen de grondgedachte van een coöperatie, omdat ACU dan meer het karakter van een commerciële bank zou krijgen. De namen van degenen die achter de Komishon zitten die in dit verband worden genoemd zijn Randolph ‘Dois’ Gijsbertha en Rignaal ‘Jean’ Francisca.

Gedurende 60 jaar hebben de leden hun spaargelden bijeengebracht, waardoor ze nu kunnen beschikken over meer dan 400 miljoen gulden, om daarmee andere leden te ondersteunen (door middel van het verlenen van kredieten en leningen). Met de aanpak die de Centrale Bank voorstaat, zou dit volgens de protestcommissie onmogelijk worden.

De aanstelling van een RvT kan niet, vindt KSPA, zonder dat ook de statuten zodanig worden aangepast waarmee de bevoegdheden van het hoogste orgaan van de coöperatie worden veiliggesteld. Sterker, aldus de commissie, als wordt ingestemd met de RvT dan wordt het aanpassen van de statuten een stuk moeilijker, zo niet onmogelijk.

ACU is van de leden en niet van de Centrale Bank. Daarom moet in verband met zondag de kandidaatstellingscommissie worden ontslagen, omdat deze niet door de ledenvergadering is gekozen/benoemd. Het democratische recht van de leden, hét basiskenmerk van een coöperatie, wordt anders van hen afgenomen.

Morgen, zondag 25 juni, is door het bestuur van ACU een ALV opgeroepen. Het heikele onderwerp van de RvT is agendapunt 5: aanstelling van de kandidaten om te fungeren als leden van de raad van supervisie conform artikel 22 lid 6 van de statuten, zo vermeldt de in de dagbladen gepubliceerde oproep. De commissie KSPA, die het oneens is met de benoeming van een RvT, stelt dat het coöperatisme hiermee in het gedrang komt.

De ALV begint om half tien ‘s morgens en eindigt in principe om vijf uur die middag. De bijeenkomst vindt plaats in het vakbondsgebouw van PWFC aan de Schottegatweg West. De vergadering is opgeroepen door bestuursvoorzitter Angelo Davelaar en de tweede secretaris Anthony Kranwinkel. Zij maken deel uit van een interim-(overgangs)bestuur.

Volgens het handelsregister werd de Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU opgericht in juli 1963. Naast voorzitter Davelaar en tweede secretaris Kranwinkel vermeldt het register bij de Kamer van Koophandel (KvK) alleen nog algemeen bestuurslid Maida Cijntje. De laatste statutenwijziging vond plaats in juli 2022.

‘Korte interventie CBCS’

In die periode (medio 2022) berichtte de Centrale Bank CBCS dat zij ‘een korte interventie uitvoert’, gericht op het aannemen van de nieuwe statuten en reglementen van ACU. ,,Daarmee wordt het door de algemene ledenvergadering van ACU gekozen nieuwe bestuursmodel ingevoerd.”

De ALV van ACU heeft op 7 maart 2021 gekozen voor een moderner bestuursmodel ‘met behoud van de coöperatieve gedachte’. Daarna heeft ACU een Commissie Statutenwijziging ingesteld bestaande uit leden van ACU. Deze ledencommissie heeft samen met een notaris en specialisten op het gebied van coöperaties, nieuwe statuten en reglementen opgesteld.

,,In de nieuwe statuten en reglementen zijn de taken en bevoegdheden van het bestuur en de raad van supervisie (RvS) duidelijk beschreven”, meldde de CBCS toen. ,,Dat was eerder niet het geval. Die onduidelijkheid vormde een bron van onenigheid binnen ACU. De benoeming van leden van deze organen wordt beter georganiseerd. Verder wordt de interne controle op de bedrijfsvoering geprofessionaliseerd. Dit alles is belangrijk voor een coöperatieve kredietinstelling, ter bescherming van de gelden van haar leden.”

Steeds werd discussie gevoerd ‘zonder dat verder wordt gekomen’, stelde de Centrale Bank vorig jaar. Gezien de opstelling van de Komishon Sosionan Preokupá di ACU (KSPA) is kennelijk nog weinig veranderd. ACU is al jarenlang bezig om het bestuursmodel aan te passen. Het onvoldoende functioneren van de governance – in het licht van de bereikte omvang van ACU – is door ACU zelf al jaren geleden onderkend.

De CBCS heeft consequent gewezen op het belang van ACU bij invoering van een nieuw bestuursmodel. ,,Daarmee zou het bestuursmodel van ACU als financiële coöperatie weer voldoen aan de wettelijke eisen. De taak van de CBCS is er op toe te zien dat aan die eisen wordt voldaan.”

Als dit uitblijft, kan de CBCS haar toezichtinstrumentarium inzetten. Dat kan gebeuren door middel van een soort curatele, zoals is gebeurd met de aanstelling van (stille) curatoren, of een gradatie hoger: door middel van toepassing van de noodregeling.

Bron: Antilliaans Dagblad