AntilliaansDagblad | 25 Jaar Fun Miles op Curaçao

Directeur: Meer dan 125.000 actieve kaarthouders



Willemstad – ,,Fun Miles heeft meer dan 125.000 actieve kaarthouders en rond de 100 aangesloten partners op vier eilanden. Iedere dag zijn er ruim 34.000 Fun Miles transacties, dat zijn er ruim 12.500.000 per jaar.”

funmilesDat zegt Wouter de Leeuw, directeur van Fun Miles. Dit jaar viert Fun Miles het 25-jarig bestaan. Het is 31 januari 1998 als er voor het eerst punten worden gespaard met een Fun Miles-pasje. ,,Een kwart eeuw later zijn we meer levend dan ooit!” Volgens directeur De Leeuw ‘gaat het heel goed met Fun Miles’.

Hij somt nog wat getallen en data op: ,,Dagelijks worden er gemiddeld meer dan 2,7 miljoen Fun Miles-punten gespaard en verzilverd; op jaarbasis worden er meer dan een miljard punten gespaard en verzilverd.” Daarmee wordt duidelijk dat het bedrijf een flinke impact maakt.

De Leeuw geeft aan dat ‘Fun Miles ook midden in de samenleving staat’, daarbij lokale initiatieven ondersteunt en bijdraagt aan mooie lokale evenementen zoals kaartverkoop voor Kaya Kaya, Festival di Tumba en Curaçao North Sea Jazz Festival op Curaçao en Soul Beach op Aruba.

,,Fun Miles ontwikkelt zich in rap tempo door”, vertelt de 45-jarige directeur van het bedrijf dat is gevestigd aan de Kaya Adrianus ‘Ad’ Kooyman. ,,De dienstverlening is de laatste jaren in hoge mate gedigitaliseerd.”

Zo hebben ‘kaarthouders’ met de Fun Miles-app geen fysieke kaart meer nodig. En tijdens de eindejaarcampagne Fun Quartets konden deelnemers digitale vouchers winnen. ,,Deze functionaliteit zullen wij ook voor toekomstige campagnes gebruiken”, vertelt De Leeuw.

Fun Miles is naar eigen zeggen tegelijkertijd zichtbaarder dan ooit; met tientallen roadshows op vijf eilanden, mooie (eindejaar)campagnes en veelvuldige aanwezigheid bij evenementen.

,,Fun Miles groeit en groeit hard en we staan voor ons gevoel pas aan het begin van onze reis. De eerste 25 jaar smaken naar veel meer en het Caribisch gebied mag nog heel veel meer van ons verwachten”, aldus de directeur, die ook trots is op de prestaties van zijn team.

Tot slot: ,,2023 Belooft in ieder geval een zeer mooi jaar te worden, met veel festiviteiten rond ons 25-jarig bestaan; een jubileum dat we uitgebreid met onze partners en kaarthouders zullen vieren.”

Fun Miles Antilles nv werd opgericht op 25 april 1997, zo blijkt uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dat is tegelijk ook de datum van vestiging.

Doelstellingen zijn het voeren van een adviesbureau voor marktonderzoek, marketingstrategie, mediastrategie en reclame en het ontwikkelen, aanbieden en exploiteren van marketingmanagement- en loyaliteitsmanagementsystemen.

Fun Miles is opgezet op Curaçao, maar verder ook actief op Aruba, Bonaire en Sint Maarten. Er zijn in totaal negentien personeelsleden werkzaam, van wie zestien op Curaçao; twee op Aruba en één op het Bovenwindse Sint Maarten.

Volgens de website wordt gewerkt met zo’n 145 Fun-partners en meer dan 200 verkooppunten op de verschillende eilanden. Gesteld wordt dat 95 procent van de Curaçaose huishoudens een kaart heeft. Fun Miles noemt zich ‘het grootste Caribische multi-coalitie loyalty-programma sinds 1998’.

Bron: Antilliaans Dagblad