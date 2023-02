AntilliaansDagblad | ‘Verantwoording afleggen over black-out op Aruba’

Oranjestad – De definitieve resultaten van het onderzoek naar de meest recente black-out worden deze week verwacht. Energieminister Glenbert Croes (MEP) zegt toe dat hij dan een persconferentie zal houden, samen met WEB en Elmar, om de bevolking te informeren en verantwoording af te leggen.

Op vrijdag 27 januari viel iets voor 11.00 uur de elektriciteit eilandbreed uit. Het was de eerste keer in 2023, nadat Aruba in 2022 maar liefst 5 keer een black-out had gehad. Binnen enkele uren slaagde WEB erin om de productiefaciliteit weer op gang te krijgen en Elmar van elektra te voorzien. Zij konden daarna alle wijken weer aansluiten.

De Energieminister gaf, nadat de stroom weer was hersteld, een korte reactie. ,,Ik betreur de black-out enorm. De impact op de economie is groot. Het gebeurt bovendien steeds vaker. Er moet op korte termijn duidelijkheid hierover komen. Dat heb ik tegen WEB en Elmar gezegd.”

WEB gaf een dag na de black-out, op zaterdag, een persconferentie. Directeur Alfredo Koolman kwam met een eerste analyse en zei dat tijdens het testen van het elektrische systeem bij de Recip IV een storing is ontstaan. Die storing kan mogelijk een menselijke fout zijn geweest. De storing is waarschijnlijk de aanleiding geweest voor de black-out. Verder onderzoek moest dat echter gaan uitwijzen.

Aruba kampte in november 2022 voor het laatst met een black-out. De regering liet toen via een audit onderzoek doen naar de oorzaak van de stroomuitvallen. Een team van internationaal onafhankelijk deskundigen boog zich samen met lokale professionals over het probleem, om de oorzaak te identificeren. Die audit is afgerond, volgens Croes op dezelfde dag dat Aruba weer door een black-out werd getroffen.

,,Ze weten nu wat de oorzaak is en er kan gewerkt worden aan een oplossing”, zegt Croes. Hij heeft begrip voor de frustaties onder de bevolking. Er worden veel investeringen bij WEB gedaan en elke stroomuitval zorgt voor nieuwe irritaties.

